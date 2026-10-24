मुंबई

Mumbai Local: मुंबईकरांचे मेगाहाल होणार! रविवारी तिन्ही मार्गावर ब्लॉक; वाहतुकीवर परिणाम

Mumbai Local Megablock: रविवारी तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक घेतला जाणार आहे. या कालावधीत वाहतुकीवर परिणाम होणार असून प्रवाशांचे हाल होणार असल्याची शक्यता आहे.
Mumbai Local Train Megablock

Mumbai Local Train Megablock

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती आणि सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. २५) मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर शनिवारी (ता. २४) मध्यरात्री सांताक्रूझ गोरेगावदरम्यान ते अप आणि डाऊन जलद मार्गावर रात्रकालीन ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

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