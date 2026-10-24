Mumbai Local: मुंबईकरांचे मेगाहाल होणार! रविवारी तिन्ही मार्गावर ब्लॉक; वाहतुकीवर परिणाम

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती आणि सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवारी (ता. २५) मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर शनिवारी (ता. २४) मध्यरात्री सांताक्रूझ गोरेगावदरम्यान ते अप आणि डाऊन जलद मार्गावर रात्रकालीन ब्लॉक घेण्यात येणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.४५ वाजेपर्यंतपरिणाम : सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या डाऊन जलद लोकल माटुंगा ते मुलुंडदरम्यान डाऊन धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. या लोकल संबंधित स्थानकांवर थांबतील. ठाण्यापुढे जलद मार्गावर धावणाऱ्या लोकल मुलुंड येथे पुन्हा डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. तसेच, ठाण्याहून सीएसएमटीच्या दिशेने जाणाऱ्या अप जलद लोकल मुलुंड ते माटुंगादरम्यान अप धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील..हार्बर मार्गकुठे : कुर्ला ते वाशीदरम्यान अप आणि डाऊन हार्बर मार्गावरकधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटीहून पनवेल, बेलापूर आणि वाशीकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील लोकल, तसेच पनवेल, बेलापूर आणि वाशी येथून सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील लोकल रद्द राहतील..Manoj Jarange Patil: आम्ही कधी ५०० रुपयेही गोळा केले नसतील’; मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरोप फेटाळले.पश्चिम रेल्वेकुठे : सांताक्रूझ ते गोरेगावदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावरकधी : शनिवारी मध्यरात्री १२.३० ते रविवारी पहाटे ४.३० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान पश्चिम रेल्वेवरील सर्व जलद लोकल सांताक्रूझ ते गोरेगावदरम्यान धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. तसेच काही लोकल रद्द करण्यात येतील. पश्चिम रेल्वेवर रविवारी दिवसा कोणताही ब्लॉक नसेल.Mumbai Local: मुंबईकरांनो लोकलचा लेटमार्क विसरा, आता ताशी १०० किमी वेगाने गाड्या धावणार; मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय.वाहतूक विस्कळितविक्रोळी आणि घाटकोपर स्थानकांदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गिकच्या मधोमध डोक्याला दुखापत झालेला सुमारे ३० वर्षांचा तरुण आढळल्याने शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी अप धीमी लोकल १४ मिनिटे थांबवण्यात आली. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी घडलेल्या या घटनेचा परिणाम पाठीमागून येणाऱ्या लोकल सेवांवरही झाला. परिणामी मध्य रेल्वेवरील लोकल २० ते ३० मिनिटे उशिराने धावत होत्या. त्यामुळे संतप्त प्रवाशांनी दादर स्थानक व्यवस्थापक कार्यालयात धाव घेत नाराजी व्यक्त केली. विक्रोळी आणि घाटकोपर स्थानकांदरम्यान जखमी अवस्थेत आढळलेला व्यक्ती नशेत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. संबंधित लोकलच्या ट्रेन मॅनेजरने जखमी तरुणाला मदत करून घाटकोपर स्थानकातील उपस्थानक व्यवस्थापकांकडे सुपूर्द केले. त्यानंतर रेल्वे पोलिसांनी त्याला उपचारांसाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.