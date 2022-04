संडे स्ट्रीटमध्ये तीन नव्या मार्गांचा समावेश; मुंबईकरांसाठी नऊ रस्ते खुले | Sunday Street

मुंबईकरांना तणावमुक्त करण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या पुढाकारातून 'संडे स्ट्रीट'हा अभिनव उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. रस्त्यावर उतरून मनोरंजन, योग, स्केटींग, सायकलिंगसह सांस्कृतिक उपक्रमांचा लाभ घेता यावा यासाठी मुंबई पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांच्या संकल्पनेतून २७ मार्चपासून दर रविवारी 'संडे स्ट्रीट' हा अभिनव उपक्रम राबवला जात आहे. रविवारी सकाळी ६ ते १० या मुंबईतील विविध ठिकाणचे सहा या उपक्रमासाठी राखीव ठेवले गेले होते. मुंबईकरांचा संडे स्ट्रीटला वाढता प्रतिसाद पाहता आता यामध्ये आणखी ३ मार्गांची वाढ करण्यात आल्याचं मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून सांगितले आहे. (Sunday Street includes three new lanes; Nine roads open for Mumbai Citizen)

मुंबई पोलीस (Police Commissioner) आयुक्त संजय पांडे यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे की, "आता संडे स्ट्रीटचे स्वरूप वाढले आहे. या रविवारी म्हणजेच 3 एप्रिलला नऊ ठिकाणी... आम्ही मुंबई पोलीस तर असणारच, आमचा बॅण्डही असेल आणि आपण सर्वांनी यावे आणि येणारे रविवार संडे फंडे बनवूया."

मुंबईकरांसाठी तणावमुक्त करण्यासाठी हे नऊ रस्ते होणार उपलब्ध:

संडे स्ट्रीट पूर्वीपासून उपलब्ध असणारे सहा रस्ते-

मरीन ड्राईव्ह- दोराभाई टाटा रोड, नरीमन पॉईंट गोरेगाव-माईंडस्पेसमागील रस्ता डीएननगर - लोखंडवाला मार्ग मुलुंड- तानसा पाईपलाईन विक्रोळी- पूर्व द्रुतगती महामार्ग, विक्रोळी ब्रीज वांद्रे- कार्टर रोड

