सुनेत्रा पवारांना मोठा धक्का? राष्ट्रवादीचा बडा नेता भाजपच्या वाटेवर; सोशल मीडिया पोस्टमुळे चर्चांना उधाण

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदारांनी केलेल्या बंडामुळे राजकारण तापले आहे. पावसाळी अधिवेशनापर्यंत लोकसभेत एनडीए सरकारचे संख्याबळ ३६० पर्यंत पोहोचू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. या सगळ्यात महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि त्यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या दिल्ली दौऱ्याने महाराष्ट्रातील उत्साह वाढवला आहे. बंडाचे वादळ बारामतीपर्यंत पोहोचेल का, याची चर्चा सुरू आहे. त्यातच आता सुनेत्रा पवारांनी मोठा धक्का बसणार असल्याची चर्चा आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अल्पसंख्याक समाजातील प्रभावी नेते सलीम सारंग हे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. पक्षातील घडामोडींमुळे त्यांच्या भूमिकेबाबत विविध तर्क-वितर्क लावले जात असून सूत्रांकडून अशी माहिती समोर येत असल्याचे बोलले जात आहे. .Maratha OBC Benefits : शासन आदेश! मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणे सवलती, मृत आंदोलकांच्या मुलांना नोकरी मिळणार; मनोज जरांगेंची माहिती.सलीम सारंग हे अजित पवार यांचे विश्वासू सहकारी मानले जातात. अल्पसंख्याक समाजात त्यांचा चांगला प्रभाव असल्याचे मानले जाते. जर हा प्रवेश झाला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला अल्पसंख्याक मतदारांमध्ये मोठा धक्का बसू शकतो हे मात्र निश्चितच. मुस्लिम समाजातील काही घटकांकडून या संभाव्य निर्णयाचे स्वागत केले जात असल्याच्याही चर्चा आहेत..तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या यूबीटीप्रमाणेच शरद पवारांचे खासदार पक्ष सोडून सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सामील होऊ शकतात. शरद पवारांच्या पक्षात आठ खासदार आहेत. पाच खासदार पक्ष बदलू शकतात. या खासदारांमध्ये सुप्रिया सुळे यांचा समावेश आहे. शरद पवारांची कन्या सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्ष आहेत..Omraje Nimbalkar : ठाकरेंची साथ सोडताच ओमराजे निंबाळकरांना मोठा झटका! हजारो फॉलोवर्स घटले, सोशल मीडियावर युजर्सच्या संतप्त प्रतिक्रिया.राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मूळ नेते विलीनीकरणाच्या बाजूने नाहीत. त्यामुळेच आतापर्यंत चर्चा पुढे सरकलेली नाही. सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभा निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांचा पराभव केला होता. अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन्ही कुटुंबे जवळ आली होती, पण विलीनीकरण अयशस्वी ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.