Mokhada News : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) मोखाडा तालुकाध्यक्षपदी सनी पवार

मोखाडा - राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार चे जिल्हाध्यक्ष तथा पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष यांनी पालघर जिल्ह्यात जिल्ह्यात भाकरी फिरवायला सुरुवात केली आहे. दसऱ्याचे मुहूर्त आणि आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मोखाडा तालुक्यातील अनेक नवीन नियुक्त्या केल्या आहेत..तालुक्यातील युवा उद्योजक आणि आजवर कार्यकर्ता म्हणून पक्षाशी एकनिष्ठ राहिलेले सनी एकनाथ पवार यांची मोखाडा तालुका अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. तर मोखाडा शहराध्यक्षपदी धम्मपाल शेजवळ, ओबीसी सेलच्या अध्यक्षपदी कार्याध्यक्षपदी रफिक भाई मणियार या निवडी करण्यात आले आहे..या निवडीबाबत पदग्रहण सोहळा सुद्धा होणार असल्याची माहिती यावेळी सुनील भुसारा यांनी दिली आहे. सध्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत, यानुसार पक्षातील मरगळ झटकून नव्या जोमाने काम करणाऱ्या नव्या कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत..सनी पवार हा पक्षाचा युवा चेहरा असून आपल्या व्यवसायाच्या रूपाने सुद्धा ते खेडोपाड्यात परिचित आहेत. याशिवाय जेष्ठतांचा सन्मान आणि युवकांना सोबत घेऊन काम करण्यात त्यांचा हातखंडा असून या निवडीमुळे पक्षात नवचैतन्य निर्माण झाल्याचे कार्यकर्त्यांनी सांगितले आहे. या निवडीने पवार यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे..