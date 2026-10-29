Superfast Railway : राज्यातील १८ रेल्वे गाड्यांचा सुपरफास्ट दर्जा रद्द; महानगरी, जनशताब्दी, प्रगतीसह १८ गाड्यांचा समावेश

- नितीन बिनेकरमुंबई - वेगवान प्रवासासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य रेल्वेच्या १८ गाड्यांचा सुपरफास्ट दर्जा काढण्यात येणार आहे. यामध्ये सीएसएमटी-बनारस महानगरी, सीएसएमटी-हिंगोली जनशताब्दी आणि सीएसएमटी-पुणे प्रगती एक्स्प्रेससारख्या महत्त्वाच्या गाड्यांचा समावेश आहे. रेल्वे बोर्डाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नऊ जोड्यांतील या गाड्यांची नॉन-सुपरफास्ट म्हणून पुनर्वर्गवारी करण्यात येणार असून, १ जानेवारी २०२७ पासून त्यांना नवीन क्रमांक दिले जातील. मात्र, सुपरफास्ट दर्जा काढल्यानंतर प्रवाशांच्या तिकीटदरात कपात होणार आहे..मध्य रेल्वेने जाहीर केलेल्या यादीनुसार, सीएसएमटी-हिंगोली जनशताब्दी एक्स्प्रेसचा क्रमांक १२०७१ ऐवजी ११०६९, सीएसएमटी-पुणे प्रगती एक्स्प्रेसचा क्रमांक १२१२५ ऐवजी ११४३५, तर सीएसएमटी-बनारस महानगरी एक्स्प्रेसचा क्रमांक २२१७७ ऐवजी ११०९३ होणार आहे. लोकमान्य टिळक टर्मिनस-अयोध्या कँट तुलसी एक्स्प्रेसचा क्रमांकही २२१२९ ऐवजी ११०६५ करण्यात येणार आहे. या गाड्यांच्या येण्या-जाण्याच्या दोन्ही सेवांचे क्रमांक बदलणार असल्याने प्रवाशांना आरक्षण करताना नवीन क्रमांक तपासावा लागणार आहे..नऊ जोड्या गाड्यांचा समावेशजनशताब्दी, प्रगती, महानगरी आणि तुलसी एक्स्प्रेससह तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्स्प्रेस, करमाळी वातानुकूलित एक्स्प्रेस, चेन्नई एक्स्प्रेस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस-बनारस एक्स्प्रेस आणि पुणे-काझीपेट एक्स्प्रेसचा या निर्णयात समावेश आहे. या नऊ जोड्यांतील एकूण १८ गाड्यांची वर्गवारी बदलून त्या नॉन-सुपरफास्ट म्हणून चालविण्यात येणार आहेत. ही नवी व्यवस्था १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार असल्याचे मध्य रेल्वेने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे..तिकीटदरातील कपातीबाबत स्पष्टता नाहीसुपरफास्ट गाड्यांच्या तिकिटांसाठी नियमित प्रवासभाड्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. वर्गवारी बदलल्यानंतर हे शुल्क आकारले जाणार नसल्यास प्रवाशांच्या तिकीटदरात कपात होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष भाड्यात किती कपात होणार, याची माहिती रेल्वेने दिलेली नाही. त्यामुळे सुपरफास्ट दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे प्रवाशांना नेमका किती आर्थिक फायदा होणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे..वेळापत्रकातील बदलाबाबतही माहिती नाहीनवीन क्रमांक लागू झाल्यानंतर गाड्यांच्या थांब्यांमध्ये, वेळापत्रकात किंवा प्रवासाच्या कालावधीत बदल होणार का, याचा उल्लेख प्रसिद्धीपत्रकात नाही. त्यामुळे सध्या निश्चित झालेला बदल हा गाड्यांच्या वर्गवारीचा आणि क्रमांकांचा आहे. प्रवाशांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ आणि भाडेदरातील संभाव्य बदल याबाबत रेल्वेच्या पुढील अधिकृत सूचनेनंतरच स्पष्टता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.