मुंबई

Tarapur News : डहाणूत अंधश्रद्धेचा बळी! करणीच्या संशयातून दांपत्यावर कुऱ्हाडीने हल्ला; महिलेचा मृत्यू, पतीची प्रकृती चिंताजनक

अंधश्रद्धा आणि करणीच्या संशयातून शेजारी राहणाऱ्या दांपत्यावर कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Axe Attack

Axe Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तारापुर - डहाणू तालुक्यातील सरावली परिसरात अंधश्रद्धा आणि करणीच्या संशयातून शेजारी राहणाऱ्या दांपत्यावर कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी घडली. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून तिच्या पतीची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली आहे.

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