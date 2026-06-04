Tarapur News : डहाणूत अंधश्रद्धेचा बळी! करणीच्या संशयातून दांपत्यावर कुऱ्हाडीने हल्ला; महिलेचा मृत्यू, पतीची प्रकृती चिंताजनक

तारापुर - डहाणू तालुक्यातील सरावली परिसरात अंधश्रद्धा आणि करणीच्या संशयातून शेजारी राहणाऱ्या दांपत्यावर कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी घडली. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून तिच्या पतीची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सरावली पाटीलपाडा येथील आरोपी विलास अर्जुन नामकोडा याची पत्नी वारंवार आजारी पडत होती. काही दिवसांपूर्वी तिचा मृत्यू झाल्यानंतर शेजारी राहणारे सुरेश हरजी भरकुड आणि त्यांची पत्नी गुलाब सुरेश भरकुड हे करणी करत असल्याचा संशय आरोपीच्या मनात निर्माण झाला होता. याच संशयातून बुधवारी दुपारी साडेदोन ते तीनच्या सुमारास आरोपीने दोघांवर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. या हल्ल्यात सुरेश भरकुड आणि गुलाब भरकुड हे गंभीर जखमी झाले..घटनेनंतर ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांनी त्यांना तातडीने डहाणू उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी त्यांना गुजरातमधील रुग्णालयात हलविण्यात आले. उपचारादरम्यान गुलाब भरकुड यांचा मृत्यू झाला, तर सुरेश भरकुड यांच्यावर अद्याप उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले..दरम्यान, हल्ल्यानंतर आरोपी विलास नामकोडा याने विषप्राशन केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याच्यावरही डहाणू उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी फिर्यादी अविनाश विक्या गुजर यांच्या तक्रारीवरून डहाणू पोलिस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक १३२/२०२६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम १०९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिस निरीक्षक किरण पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून अंधश्रद्धेमुळे घडलेल्या या हिंसक प्रकाराची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.