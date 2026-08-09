Mumbai HC Chief Justice: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमचा मोठा निर्णय! बॉम्बे हायकोर्टला नवे मुख्य न्यायाधीश मिळणार; कुणाची नियुक्ती होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे पुढील मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्याची शिफारस केली आहे. ६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत ही शिफारस करण्यात आली. केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यास न्यायमूर्ती त्रिपाठी हे उच्च न्यायालयाचे ३८ वे मुख्य न्यायाधीश आणि अलाहाबादचे दुसरे मुख्य न्यायाधीश असतील..न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांनी १९९० मध्ये लखनौ विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. त्यांनी ११ जानेवारी १९९२ रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. त्यांचा वकिलीचा व्यवसाय प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाचा होता. ते ऑक्टोबर २००७ पासून उत्तर प्रदेश राज्याचे अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी कानपूर विकास प्राधिकरण, कानपूर नगर निगम, यूपी अन्न व अत्यावश्यक वस्तू महामंडळ, आग्रा विकास प्राधिकरण, मोरादाबाद विकास प्राधिकरण आणि कुमाऊँ विद्यापीठ यांच्या वतीने वकील म्हणूनही काम पाहिले..Kishori Pednekar: ... तर अधिकाऱ्यांच्या दालनात कचरा फेकू, विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांचा इशारा.न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांची २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. १० एप्रिल २०१५ रोजी त्यांना कायमस्वरूपी न्यायाधीश बनवण्यात आले. ते उच्च न्यायालयातील दुसरे सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत आणि त्यांनी अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. सध्या न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश आहेत. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी पदोन्नतीसाठी त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे..सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव यांची पाटणा उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदोन्नतीसाठी शिफारस करण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील कॉलेजियमने ६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अश्वनी कुमार मिश्रा यांची मुख्य न्यायाधीशपदी शिफारस करण्यात आली आहे..Thane News: ठाणेकरांच्या खिशाला कात्री! मालमत्ता कर तसेच टीएमटीचे तिकीट दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव .कॉलेजियमने उच्च न्यायालयांच्या दोन न्यायाधीशांच्या बदल्यांची शिफारस केली आहे. सध्या ओरिसा उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती मनाश रंजन पाठक यांची गुजरातमध्ये बदली करण्यात आली आहे. ओरिसा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्ण राम मोहपात्रा यांची छत्तीसगड उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.