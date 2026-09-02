Ramesh Mhatre: डॉक्टरांवर हल्ला करणारे जामिनास पात्र नाहीत, शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

नवी दिल्ली : शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती पूर्णपणे योग्य होती, असे सांगतानाच डॉक्टरांवर हल्ला करणारे लोक जामिनास पात्र नाहीत, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत म्हात्रे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या. विक्रम नाथ, न्या. ऑगस्टीन मसीह आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची या सुनावणी झाली..कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे नगरसेवक म्हात्रे यांना जामीन देताना उच्च न्यायालयाने कठोर अटी घातल्या होत्या. तत्पूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करत म्हात्रे यांना शरणागती पत्करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने १८ जुलैला स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली होती. त्यानंतर ७ ऑगस्टला जामीन मंजूर करत म्हात्रे यांच्याविरोधातील खटला वेगाने चालवावा, असे निर्देश कनिष्ठ न्यायालयाला दिले होते..Mhada: म्हाडाची ६,५०० घरे देण्याची तयारी, अतिक्रमणधारकांसाठी मोठा निर्णय; लवकरच सरकारकडे बैठक.जे सन्मान करत नाहीत, ते जामिनासाठी पात्र नाहीत. डॉक्टर आणि त्यातही एका महिला डॉक्टरवर हल्ला झाला. या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. संबंधित डॉक्टरला किती वेदना होत असतील याचा विचार करा, अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने उपस्थित केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७सप्टेंबरला होणार आहे..Mhada House: म्हाडाचा गेमचेंजर निर्णय! विक्रीविना पडलेल्या घरांचा होणार 'असा' वापर; सर्वसामान्यांसाठी मोठी संधी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.