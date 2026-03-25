Surat Station Redevelopment: A Boost for Mumbai-Gujarat Connectivity : मुंबई-सुरत लोकल सेवा सुरू होणार? सुरत स्टेशनवर सुरू असलेल्या 'या' कामांमुळे चर्चेला उधाण.

नितीन बिनेकरसुरत : मुंबई महानगर प्रदेशाची उत्तरेकडे होत असलेली झपाट्याने वाढ आणि दक्षिण गुजरातमधील वाढता औद्योगिक रोजगार प्रवास पाहता भविष्यात मुंबई ते गुजरात दरम्यान सबर्बन लोकल सेवा सुरू होण्याच्या चर्चेला सुरत रेल्वे स्थानकाच्या रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पामुळे नवे बळ मिळत आहे. सुरू असलेल्या मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट हब प्रकल्पात दोन स्वतंत्र सबर्बन प्लॅटफॉर्म उभारले जात असल्याने भविष्यात मुंबई आणि गुजरात हे उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कद्वारे जोडले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..सुरत रेल्वे स्थानकाचा हा पुनर्विकास प्रकल्प मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट हब संकल्पनेवर आधारित असून रेल्वे, बस, मेट्रो, बीआरटीएस आणि शहरातील इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे एकत्रीकरण येथे करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाची संकल्पना २०१९ मध्ये मांडण्यात आली होती, तर प्रत्यक्ष कामाला २०२२ मध्ये सुरुवात झाली. सुमारे १४७५ कोटी खर्चाच्या या प्रकल्पाचे आतापर्यंत ४६ टक्के काम पूर्ण झाले असून डिसेंबर २०२७ पर्यंत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे..दोन स्वतंत्र सबर्बन प्लॅटफॉर्म ?या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे दोन स्वतंत्र सबर्बन प्लॅटफॉर्मची उभारणी. सध्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेची मर्यादा विरार आणि डहाणूपर्यंत असली तरी त्यापुढे वापी, वलसाड, नवसारी आणि सुरतपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर दैनंदिन प्रवासी प्रवास करत आहेत.सुरतचा डायमंड उद्योग, टेक्सटाईल मार्केट, वापी- वलसाड औद्योगिक पट्टा तसेच मुंबईतील सेवा क्षेत्र यामुळे या मार्गावरील प्रवासी संख्या सातत्याने वाढत आहे..विरार-सुरत नमो भारत आणि वंदे मेट्रोसध्या या मार्गावर मेमू आणि डेमू प्रकारातील काही गाड्या धावत असल्या तरी पूर्ण विकसित सबर्बन नेटवर्कसारखी वारंवार सेवा उपलब्ध नाही.याच पार्श्वभूमीवर सुरत स्टेशनवर उभारले जाणारे स्वतंत्र सबर्बन प्लॅटफॉर्म हे भविष्यातील रेल्वेचे नियोजनात २०० ते ३०० किमी अंतरासाठी नमो भारत आणि वंदे मेट्रोसारख्या जलद शहरी रेल्वे सेवांवर भर दिला जात आहे. त्यानुसार विरार ते सुरत दरम्यान अशा आधुनिक सबर्बन सेवा सुरू होण्याची योजना आहेत..मुंबई- गुजरात दैनंदिन प्रवाशांना मोठा दिलासा?मुंबईत काम करणारे आणि दक्षिण गुजरातमध्ये राहणारे तसेच गुजरातमधील औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असलेले मुंबई परिसरातील कर्मचारी यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे विरार ते सुरत दरम्यान नियमित आणि लोकलप्रमाणे वारंवार धावणारी सबर्बन सेवा सुरू झाल्यास हजारो दैनंदिन प्रवाशांचा प्रवास अधिक वेगवान आणि सोयीस्कर होऊ शकतो..प्रकल्पामुळे वाढल्या अपेक्षाअधिकृतरीत्या मुंबई-सुरत लोकल सेवा जाहीर झालेली नसली तरी सुरत स्टेशनवरील सुरू असलेली कामे, सबर्बन प्लॅटफॉर्मची उभारणी आणि वाढती प्रवासी गरज पाहता भविष्यात मुंबई ते गुजरात हे दोन आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे प्रदेश सबर्बन रेल्वे नेटवर्कद्वारे जोडले जाण्याची शक्यता आता अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे.सुरत स्टेशनचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम रेल्वेवरील हे स्थानक एक्सप्रेस गाड्यांसोबतच मुंबई-गुजरात दरम्यानच्या संभाव्य सबर्बन रेल्वे सेवेसाठी एक महत्त्वाचे टर्मिनल ठरू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..ग्राफिक्स :-सुरत स्टेशन रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पसुरत मल्टी मॉडेल ट्रान्सपोर्ट हबएकूण खर्च : १४७५ कोटीप्रकल्प सुरू : २०२२पूर्णत्वाची मुदत : डिसेंबर २०२७सध्या प्रगती : ४६ टक्के२ स्वतंत्र सबर्बन प्लॅटफॉर्ममोठा एअर कॉनकोर्सएस्केलेटर आणि लिफ्टमल्टी लेव्हल पार्किंगफूड कोर्ट आणि कमर्शियल स्पेसबस, मेट्रो आणि बीआरटीएस कनेक्टिव्हिटी.सुरत ते मुंबई दरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. भविष्यातील वाढती प्रवासी संख्या लक्षात घेऊन या प्रकल्पात स्वतंत्र सबर्बन ट्रेनसाठी दोन प्लॅटफॉर्मची उभारणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे भविष्यात सुरत-मुंबई दरम्यान सबर्बन ट्रेन सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.- दुशन राठोड, चीफ आर्किटेक्ट, गुजरात स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन.