Sushma Andhare : "सरडा सुद्धा आत्महत्या करेल हो"; नवाब मलिकांच्या मुद्द्यावरुन सुषमा अंधारेंचा फडणवीसांना टोला

मुंबई : तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर आज पहिल्यांदाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक हे विधानसभेत अजित पवार गटाच्या बाजूनं सत्ताधाऱ्यांच्या बाकावर जाऊन बसले. त्यावरुन फडणवीसांना विरोधकांवर टीका करताना मलिक तुरुंगात असताना त्यांना मंत्रिपदावरुन काढणार नाही असं म्हणणारे आम्हाला प्रश्न विचारत आहेत, असं म्हटलं.

यावर आता ठाकरे गटाच्या गटनेत्या सुषमा अंधारे यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. सरड्यालाही लाज वाटेल अशा शब्दांत त्यांनी हे उत्तर दिलं आहे. (Sushma Andharen Jibe at Devendra Fadnavis on issue of Nawab Malik take side of govt)