सचिन वाझेची उत्तरे कोड्यात टाकणारी; कटात आणखीही पोलिस अधिकारी सामील?

मनसूख हिरेन हत्याप्रकरणात निलंबित पोलिस आधिकारी सचिन वाझे याला कोर्टानं तीन एप्रिलपर्यंत एनआयए कोठडी सुनावली आहे. एनआयए कोर्टानं कोर्टात हजर करण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सचिन वाझे यांनी आपल्यावरील आरोपाचं खंडण करत बळीचा बकरा करण्यात येत असल्याचं म्हटलं. गुरुवारी सचिन वाझेला एएनआयनं कोर्टात हजर केलं. त्यापूर्वी सचिन वाझेनं प्रसारमाध्यमांशी सवांद साधला. एएनआय कोर्टात सुनावणी होण्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सचिन वाझे म्हणाला का, 'मला या प्रकरणात बळीचा बकरा केला जातो. या प्रकरणाची मी फक्त दीड दिवस चौकशी केली आहे. तसेच या प्रकरणाचा तपास मी एकट्यानेच केला नाही. तर गुन्हे शाखा आणि मुंबई पोलिसांनी देखील प्रकरणासाचा तपास केला आहे. तसेच एएनआयसमोर मी कोणत्याही गुन्ह्यांची कबुली दिली नाही. ' हेही वाचा : मनसुख हिरेन याच्या हत्येच्या दिवशी सचिन वाझे चेंबुरमध्ये कोणाला भेटले? गुरुवारी दुपारी एएनआयनं सचिन वाझेला कोर्टात हजर केलं. यावेळी कोर्टानं त्याला तीन एप्रिलपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. सचिन वाझे आणि एएनआयच्या वकीलांनी कोर्टात आपला युक्तीवाद सादर केला. यावेळी एएसजी अनिल सिंह यांनी स्कॉर्पिओमध्ये सापडलेलं धमकीचं पत्रच कोर्टात वाचून दाखवलं. त्यात असं म्हटलेय की, "अगलीबार यह सब सामान कनेक्ट होके आएगा, समझ जा। तुझे औरी तेरी पुरी फैमेली को उडा ने का बंदोबस्त कर दिया है" तर स्कॉर्पिओमध्ये धमकीची दोन पत्र होती अशी माहिती एनआयए कोर्टात दिली आहे. दुस-या पत्रात अश्लिल भाषेचा वापर असल्यानं सरकारी वकिलांनी ते भर कोर्टात वाचून न दाखवता, थेट न्यायमूर्तींना सोपवलं. विशेष एनआयए न्यायाधीश प्रशांत सित्रे यांच्यापुढे सुनावणी झाली.



