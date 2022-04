आर्यन खान प्रकरणी एनसीबीच्या दोन अधिकाऱ्यांचं निलंबन

By

मुंबई : आर्यन खान प्रकरणी (Aryan Khan Drugs case) नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोच्या (NCB) दोन अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. एनसीबीचे वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह यांनी यासंबंधीचा तपास अहवाल सादर केल्यानंतर एनसीबीनं ही कारवाई केली आहे. एबीपी माझानं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Suspension of two NCB officials in Aryan Khan drugs case)

आशिष रंजन प्रसाद आणि व्ही. व्ही. सिंग अशी निलंबन करण्यात आलेल्या दोन एनसीबी अधिकाऱ्यांची नावं आहेत. कार्डिलिया क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणाच्या तपास पथकात या दोन अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. याप्रकरणी एनसीबीवर आरोप होत असताना याप्रकरणी बऱ्याच तक्रारी ज्ञानेश्वर सिंह यांच्याकडे आल्या होत्या. एनसीबी चुका करत आहे, बऱ्याच गुन्ह्यांमध्ये एनसीबीकडून योग्य तपास होत नाहीए असे बरेच आरोप नवाब मलिकांनीही केले होते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, ज्ञानेश्वर सिंह यांच्याकडे जो अहवाल आला होता यामध्ये या दोन अधिकाऱ्यांची नावं होती. या अहवालाच्या अधारेच या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, कोणत्या आरोपांमुळं त्यांच्यावर कारवाई केली गेली हे अद्याप समोर आलेलं नाही.