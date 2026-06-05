मुंबई

सकाळ ग्राहकांना मिळणार थ्री इन वन खात्याची सुविधा !

SVC Bank Launches 3-in-1 Account Facility: एसव्हीसी सहकारी बँकेने ॲक्सिस सिक्युरिटीजच्या भागीदारीत ग्राहकांसाठी थ्री इन वन खाते सुविधा सुरू केली आहे.
सकाळ ग्राहकांना मिळणार थ्री इन वन खात्याची सुविधा !

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: एसव्हीसी सहकारी बँकेने आपल्या ग्राहकांना शेअर गुंतवणूक आणि व्यवहार करता यावेत, यासाठी ॲक्सिस सिक्युरिटीसह भागीदारी करून थ्री इन वन खात्याची सुविधा देऊ केली. थ्री इन वन खात्यामध्ये बचत खाते, डिमॅट खाते आणि शेअर ट्रेडिंग खाते उघडले जाते.

Loading content, please wait...
Sakal
axis bank