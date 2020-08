बाहेर फिरत असाल तर काळजी घ्या...तीन तास कोरोना विषाणू राहतो हवेत...

मुंबई : काही कामानिमित्त बाहेर फिरत असाल तर काळजी घ्या, कारण कोरोनाचे विषाणू हवेत साधारणता अडीच ते तीन तास राहत असल्याची नवीन माहिती संशोधनातून समोर आली आहे. त्यामुळे बाहेर फिरणे टाळा किंवा सुरक्षा उपकरणांचा वापर करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. जगभरात थैमान घालणा-या कोरोना महामारीला आठ महिन्यांचा काळ लोटला. या दरम्यान कोरोना संसर्ग आणि विषाणूबाबत अनेक नवनवे खुलासे होत आहेत. जगभरातील संशोधकांनी केलेल्या नवीन संशोधनात कोरोना विषाणू हवेमध्ये साधारणता अडीच ते तीन तास राहत असल्याचे समोर आले आहे. शिवाय ते हवेत 25 ते 30 फुटांपर्यंत वर जात असल्याचे हे स्पष्ट झाले असल्याची माहिती इंडीयन मेडीकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ.अविनाश भोंडवे यांनी दिली. गेल्या आठ महिन्यांत कोरोना विषाणूमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. त्यानुसार त्याची वेगवेगळी निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. एखादा कोरोनाबाधित खोकला अथवा शिंकला असता त्याच्या तोंडातून निघणा-या ड्रॉपलेट्स मधून विषाणूहवेत पसरतात, मात्र त्यानंतर ते विषाणू अडीच ते तीन तास त्या परिसरात राहतात. या दरम्यान एखादा निरोगी व्यक्ती काही वेळाने जरी संपर्कात आली तर तिला देखील विषाणूची बाधा होण्याचा धोका अधिक राहतो असे ही डॉ.भोंडवे यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक ठिकाणं, गर्दीची ठीकाणं, सार्वजनिक शौचालये, प्रसाधनगृह या ठिकाणी अश्याप्रकारे बाधा होण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे या ठिकाणांचा वापर करतांना पुरेशी काळजी घेणे महत्वाचे असल्याचे ही ते पुढे म्हणाले. शिवाय घरात किंवा कार्यालयात देखील विषाणू पसरण्याचा धोका असल्याने घर आणि आपले कार्यालय वेळोवेळी सँनिटाईज करणे महत्वाचे असल्याचे ही डॉ. भोंडवे यांनी सांगितले. काय घ्याल काळजी...? - बाहेर जातांना चांगल्या मास्कचा वापर करा

- सँनिटायझरने हात वारंवार स्वच्छ करा

- गर्दीच्या ठीकाणी जाणे टाळा

- सार्वजनिक शौचालयांचा वापर शक्यतो टाळा

- सार्वजनिक शौचालयांचं निर्जंतूकीकरण करा

- घर, कार्यालये सँनिटाईज करा

- घरात योग्य व्हेंटीलेशन राहील याची काळजी घ्या



संपादन - सुस्मिता वडतिले



