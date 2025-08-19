Thane News: एमआयडीसीतील नाल्यात गुलाबी सांडपाणी; पावसाचा फायदा घेत कंपनीचं कृत्य; व्हिडिओ व्हायरल

डोंबिवली : डोंबिवली शहरात सकाळ पासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. याचाच फायदा घेत एमआयडीसी मधील एका कंपनीने प्रक्रिया न केलेले रासायनिक गुलाबी रंगाचे पाणी थेट नाल्यात सोडले आहे..एमआयडीसीमधील कंपन्या अनेकदा प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी तसेच नाल्यात सोडले जाते. यामुळे नाले, रस्ते हे कधी गुलाबी कधी हिरवे, निळे झाल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे. आता या मुसळधार पावसाचा फायदा घेत एमआयडीसी मधील एका कंपनीने प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नाल्यात सोडले आहे. गुलाबी रंगाचे हे पाणी असून याचा व्हिडीओ समाज माध्यमातून व्हायरल झाला आहे..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! रेल्वे सेवा विस्कळीत, अडकलेल्या प्रवाशांना पालिकेचा मदतीचा हात .गुलाबी रंगाचे हे सांडपाणी नाल्यात थेट सोडल्याने नाल्याच्या पाण्याला गुलाबी रंग आलेला आहे. पावसामुळे नाले भरून वाहत असताना दुसरीकडे रासायनिक पाणी तसेच सोडले जातं असल्याचे यावरून दिसून येत आहे. एमआयडीसी प्रशासन व कामा संघटना याकडे कधी लक्ष देणार असा सवाल उपस्थित केला जातं आहे..या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे म्हणाले, डोंबिवली एमआयडीसी हे गुलाबी रस्ते हिरवा पाऊस यामुळे आधीच प्रसिद्ध आहेत. नुकतेच काही गाड्यांवर काळे ठिपके पडले होते. आणि आता पाहिलं तर कल्याण डोंबिवली मध्ये पाऊस पडतोय याचा फायदा घेत काही कंपन्यांनी गुलाबी पाणी नाल्यात सोडले आहे..१, २ किंवा १०० रुपये नाहीतर...; आरबीआयने जारी केलेली पहिली नोट किती रुपयांची?.दरम्यान, माझी एमआयडीसी प्रशासनाला विनंती आहे की, प्रक्रिया न करता नाल्यात थेट पाणी सोडणाऱ्या येथील कंपन्यांवर कारवाई करावी. ही कारवाई केली गेली नाही तर पुढील आठवड्यात सोमवारी शिवसेना ठाकरे पक्षाकडून एमआयडीसीच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येईल आणि अधिकाऱ्यांचा जाग विचारण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.