मुंबई

Thane News: एमआयडीसीतील नाल्यात गुलाबी सांडपाणी; पावसाचा फायदा घेत कंपनीचं कृत्य; व्हिडिओ व्हायरल

Dombivli MIDC: डोंबिवली शहरात सकाळ पासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. याचाच फायदा घेत एमआयडीसी मधील एका कंपनीने प्रक्रिया न केलेले रासायनिक गुलाबी रंगाचे पाणी थेट नाल्यात सोडले आहे.
Dombivli MIDC Pink Water
Dombivli MIDC Pink WaterESakal
शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवली शहरात सकाळ पासून मुसळधार पाऊस सुरु आहे. याचाच फायदा घेत एमआयडीसी मधील एका कंपनीने प्रक्रिया न केलेले रासायनिक गुलाबी रंगाचे पाणी थेट नाल्यात सोडले आहे.

Loading content, please wait...
Thane
rain
Mumbai
Weather
Monsoon
MIDC
Weather Department
weather forcast
Mumbai Monsoon
monsoon update
Dombivli
Monsoon Rain
Weather Update maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com