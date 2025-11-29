नौदलाची समुद्री ताकद आणखी वाढणार, एमडीएलची तिसरी युद्धनौका ‘तारागिरी’ नौदलात दाखल

मुंबई : माझगाव डॉक शिपबांधणी लिमिटेड (एमडीएल) यांनी तयार केलेली निलगिरी वर्गातील चौथी आणि एमडीएलची तिसरी युद्धनौका ‘तारागिरी’ गुरुवारी (ता. २८) भारतीय नौदलाकडे सुपूर्त झाली. पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित या अत्याधुनिक युद्धनौकेमुळे नौदलाची समुद्री ताकद आणखी वाढणार आहे..‘तारागिरी’ ही १९८० ते २०१३ या ३३ वर्षांच्या कालावधीत देशसेवा केलेल्या जुन्या आयएनएस तारागिरीची आधुनिक आवृत्ती आहे. नव्या जहाजात ध्वनिरहित हालचाल (स्टील्थ), अधिक संरक्षण, स्वयंचलित नियंत्रण आणि शक्तिशाली शस्त्रसामग्री बसवण्यात आली आहेत. या जहाजाची रचना युद्धनौका रचना प्राधिकरणाने केली असून बांधकामावर मुंबईतील देखरेख पथकाने लक्ष ठेवले. प्रकल्प १७अ मधील या फ्रिगेटमध्ये आधीच्या शिवालिक वर्गापेक्षा अधिक प्रगत साधने आहेत..Mumbai News: मुंबईत सर्वात मोठा शिपिंग व्यवसाय घोटाळा उघडकीस! विश्वासघात अन् कोट्यवधींचा हिशोब गायब; प्रकरण काय?.यामध्ये डिझेल किंवा गॅसवर चालणारी संयुक्त शक्ती व्यवस्था, एकत्रित नियंत्रण प्रणाली, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, बहुउद्देशीय समुद्री शोध रडार, मध्यम पल्ल्याची हवाई संरक्षण प्रणाली, ७६ मिमीची मुख्य तोफ, ३० मिमी आणि १२.७ मिमी प्रतिकार तोफा, रॉकेट्स आणि पाणबुडीविरोधी टॉर्पिडो यांचा समावेश आहे..बांधकामाचा वेग वाढलाप्रकल्प १७अ मधील हे ११ महिन्यांत नौदलाकडे सुपूर्त झालेले चौथे जहाज आहे. पहिल्या दोन जहाजांच्या अनुभवामुळे ‘तारागिरी’चे बांधकाम केवळ ८१ महिन्यांत पूर्ण करणे शक्य झाले. उर्वरित तीन जहाजे (एक एमडीएल आणि दोन जीआरएसई) ऑगस्ट २०२६ पर्यंत नौदलात दाखल होणार आहेत..Mumbai News: अपात्र गिरणी कामगारांना म्हाडाचं घर मिळणार! सर्व अडथळे सरकारकडून दूर .स्वदेशी उद्योगांना मोठा लाभया प्रकल्पात ७५ टक्के स्वदेशी सामग्री, २०० हून अधिक लघुउद्योगांचा सहभाग, तसेच ४ हजार थेट आणि १० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाला आहे. ‘तारागिरी’ची सुपूर्ती ही भारताच्या जहाजबांधणी कौशल्याची आणि नौदलाच्या स्वावलंबन ध्येयाची महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.