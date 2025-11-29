मुंबई

नौदलाची समुद्री ताकद आणखी वाढणार, एमडीएलची तिसरी युद्धनौका ‘तारागिरी’ नौदलात दाखल

Taragiri Warship In Navy: एमडीएलची तिसरी युद्धनौका तारागिरी भारतीय नौदलाकडे सुपूर्त झाली. यामुळे आता नौदलाची समुद्री ताकद आणखी वाढणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : माझगाव डॉक शिपबांधणी लिमिटेड (एमडीएल) यांनी तयार केलेली निलगिरी वर्गातील चौथी आणि एमडीएलची तिसरी युद्धनौका ‘तारागिरी’ गुरुवारी (ता. २८) भारतीय नौदलाकडे सुपूर्त झाली. पूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित या अत्याधुनिक युद्धनौकेमुळे नौदलाची समुद्री ताकद आणखी वाढणार आहे.

