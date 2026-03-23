Tarapur Gas leak: तारापूरमध्ये टँकर ओव्हरफ्लोमुळे गॅसगळती; विषारी वायू पसरून १२ कामगार बाधित, श्वास घेण्यास हाेताेय त्रास!

बोईसर : तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील आरती फार्मलॅब लिमिटेड (युनिट - ६), प्लॉट क्र. डी-१८ येथे रविवारी (ता. २२) दुपारी सुमारे १.५० वाजण्याच्या सुमारास डाय मिथाईल सल्फाईड या रसायनाच्या टँकरमध्ये भराव करताना ओव्हरफ्लो होऊन गळतीची घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात विषारी वायू पसरून सुमारे १० ते १२ कामगार बाधित झाले..घटनेच्या वेळी संबंधित ठिकाणी अंदाजे २० कामगार उपस्थित होते. फ्लो मीटरद्वारे रसायन भरताना अचानक ओव्हरफ्लो झाल्याने गॅसची निर्मिती झाली. या वायूच्या संपर्कात आलेल्या कामगारांना खोकला, श्वास घेण्यास त्रास आदी लक्षणे जाणवू लागली..बाधित कामगारांना तात्काळ बोईसर येथील लाईफ लाईन हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, हेमंत भदाने या कामगाराची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना आयसीयूमध्ये उपचारासाठी ठेवण्यात आले होते. उपचारानंतर प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने त्यांना जनरल वॉर्डमध्ये हलविण्यात आले आहे..या घटनेमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, संबंधित यंत्रणांनी सखोल चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी कामगार व नागरिकांकडून होत आहे.."मी दुपारी जेवणासाठी घरी आलो होतो. दरम्यान, कंपनीत घडलेल्या घटनेची माहिती मिळताच तात्काळ परतलो. इमर्जन्सी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जे कामगार पुढे सरसावले, त्यांनाच या गॅसची बाधा झाली. सुमारे १० ते १२ जण इमर्जन्सी हाताळत होते. त्यामध्ये मलाही सर्वाधिक त्रास झाला. मला तातडीने आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले होते. सध्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने मला जनरल वॉर्डमध्ये हलविण्यात आले आहे," — हेमंत भदाने (कामगार).