Tarapur Industrial Area : तारापूर औद्योगिक वसाहतीत सोमवारी एकाच दिवशी दोन ठिकाणी आग; निरलॉन कंपनीमागील गवत आणि विराज प्रोफाइलच्या लाईम स्टोअरला भडका

संतोष घरत बोईसर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीत आगीच्या घटनांचे सत्र सुरूच असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. सोमवारी (१६ नोव्हेंबर) दुपारी दोनच्या सुमारास निरलॉन कंपनीच्या मागील बाजूस असलेल्या सुक्या गवताला आग लागली. परिसरात साचलेल्या रासायनिक कचऱ्यामुळे आगीने काही वेळातच रौद्ररूप धारण केले. आगीचे लोट आणि धुराचे साम्राज्य पसरल्याने आसपासच्या कंपन्यांमधील कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.सोमवारी एकाच दिवसात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी आग लागल्याच्या घटना घडल्या. एका ठिकाणी उघड्यावरील कचऱ्याला आग लागली, तर दुसरी घटना विराज प्रोफाइल कंपनीच्या प्लॉट क्रमांक G-2 येथील लाईम स्टोअरमध्ये घडली. दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास लागलेल्या या आगीमुळे परिसरात काही काळ खळबळ उडाली..घटनेची माहिती मिळताच तारापूर अग्निशमन दलाच्या दोन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग विझविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. जवानांच्या प्रयत्नांमुळे आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आल्याची माहिती आहे. या घटनेत जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे का, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. तसेच आगीचे नेमके कारणही समजू शकलेले नाही..दरम्यान, तारापूर एमआयडीसीमध्ये कधी कारखान्यांना, तर कधी रस्त्यालगत साचलेल्या कचऱ्याला आग लागण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. विशेषतः पावसाळ्यात औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात गवत आणि झुडपे वाढली असून, अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीगही साचलेले आहेत. या कचऱ्यात रासायनिक स्वरूपाचा घातक कचरा असल्यास आगीचा धोका अधिक वाढण्याची शक्यता आहे..औद्योगिक परिसरातील रस्त्यांची नियमित स्वच्छता, वाढलेले गवत आणि झुडपांची छाटणी तसेच रस्त्यालगत साचलेल्या कचऱ्याची वेळीच विल्हेवाट लावली असती, तर अशा घटनांना आळा बसू शकला असता, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे एमआयडीसी प्रशासनाने केवळ आग लागल्यानंतर धावपळ करण्याऐवजी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर द्यावा आणि संपूर्ण औद्योगिक परिसराची स्वच्छता मोहीम हाती घ्यावी, अशी मागणी होत आहे..एकाच दिवशी औद्योगिक क्षेत्रात दोन ठिकाणी आग लागल्याने कारखान्यांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे कामगारांच्या तसेच परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. कारखान्यांमधील अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन उपाययोजना आणि सुरक्षा नियमांची नियमित तपासणी केली जाते का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने कारखान्यांमधील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेची तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.