Tarapur MIDC fire: तारापूर एमआयडीमध्ये भीषण आग; एलडीओ इंधनामुळे आगीने घेतले विक्राळ रूप, पंधरा मोठे स्फोट, भितीचे वातावरण!

-संतोष घरतबोईसर: तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील सेक्टर J- ६२ मधील एका कंपनीत LDO (लाईट डिझेल ऑइल) इंधनामुळे मंगळवारी सकाळी भीषण आग लागल्याची घटना घडली. ज्वलनशील इंधनामुळे आगीने क्षणात विक्राळ रूप धारण केले असून परिसरात घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या आगीमुळे आजूबाजूच्या कंपन्यांना झळा पोचल्या आहेत. सकाळी साडेआठच्या सुमारास ही आग लागली असून बारा ते पंधरा आगीचे मोठे स्फोट झाले..घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगीची तीव्रता लक्षात घेता अतिरिक्त पथकेही पाचारण करण्यात आली आहेत..दरम्यान, पोलीस प्रशासनही तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले असून परिसर सील करण्यात आला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने नागरिकांना घटनास्थळापासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून प्राथमिक अंदाजानुसार LDO इंधन साठ्यातून आग भडकली असावी, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुदैवाने आतापर्यंत जीवितहानीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. प्रशासनाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत असून आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळेपर्यंत बचावकार्य सुरूच राहणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.