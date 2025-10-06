मुंबई

Mumbai Accident: मुंबईत टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि बेस्ट बसमध्ये विचित्र अपघात! एक प्रवासी ठार, तर काही जण जखमी

Dadar Accident News: दादरमध्ये एक अपघात झाला आहे. या घटनेत एका प्रवाशाचा मृत्यू झाला आहे. यातील टेम्पो ट्रॅव्हलरचा चालक दारूच्या नशेत असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई : दादर येथील वीर हुतात्मा भाई कोतवाल उद्यानासमोरील बस थांब्यावर रविवारी रात्री अकराच्या सुमारास बेस्ट, टेम्पो ट्रॅव्हलर या वाहनांत विचित्र अपघात घडला. त्यात एक प्रवासी ठार तर अन्य सहा जण जखमी झाले. अपघात घडला तेव्हा टेम्पो ट्रॅव्हलरचा चालक संजय कुंभार(२७) दारूच्या नशेत होता. अपघातानंतर तो घटनास्थळावरून पसार झाला.

