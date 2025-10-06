Mumbai Accident: मुंबईत टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि बेस्ट बसमध्ये विचित्र अपघात! एक प्रवासी ठार, तर काही जण जखमी

मुंबई : दादर येथील वीर हुतात्मा भाई कोतवाल उद्यानासमोरील बस थांब्यावर रविवारी रात्री अकराच्या सुमारास बेस्ट, टेम्पो ट्रॅव्हलर या वाहनांत विचित्र अपघात घडला. त्यात एक प्रवासी ठार तर अन्य सहा जण जखमी झाले. अपघात घडला तेव्हा टेम्पो ट्रॅव्हलरचा चालक संजय कुंभार(२७) दारूच्या नशेत होता. अपघातानंतर तो घटनास्थळावरून पसार झाला. .मध्यरात्री त्यास ताब्यात घेण्यात आले. वैद्यकीय चाचणीत तो मद्याच्या अंमलात असल्याचे स्पष्ट झाले. दारूच्या नशेत निष्काळजीपणे वाहन चालवून मृत्यूस, जखमी होण्यास कारणीभूत, अन्य वाहनांचे नुकसान आदी भारतीय न्याय संहिता आणि मोटार वाहन कायद्यातील विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदवून आरोपी कुंभार यास अटक केल्याचे, शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक विलास दातीर यांनी सांगितले..रेल्वे स्थानकावर औषधांची दुकाने का नसतात?.असा झाला अपघातरात्री सव्वा अकरा वाजता १६९ क्रमांकाची बेस्ट न. चि. केळकर मार्गावरून(कबुतर खान्याकडून) कोतवाल उद्याना समोरून जात होती. तेव्हा टिळक पुलावरून(दादर टीटीकडून) भरधाव आलेला टेम्पो ट्रॅव्हलर बेस्टला उजव्या बाजूने जोरदार धडकला. त्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बस डावीकडे, थांब्याच्या दिशेने वळली. त्यामुळे थांब्यावर उभ्या प्रवाशांना बेस्टची अनपेक्षित धडक बसली..हा अपघात अवघ्या काही सेकंदात घडल्याने थांब्यावर उभ्या प्रवाशांना आपल्या दिशेने येणाऱ्या बेस्ट बसला चुकवण्याची संधी मिळाली नाही. बेस्टला धडक दिल्यानंतर टेम्पो ट्रॅव्हलर पुढे उभ्या टॅक्सी आणि स्विफ्ट डिझायर या खासगी कारलाही मागून धडकला. अपघात झाल्यानंतर जखमींना वैद्यकीय मदत देण्या ऐवजी आरोपी चालक कुंभार तेथून पसार झाला. टेम्पो ट्रॅव्हलरची धडक इतकी भीषण होती की अपघातग्रस्त बेस्ट बसचे टायर फाटले..भारताला उपखंड का म्हणतात?.मृत व जखमीथांब्यावर उभे शहाबुद्दीन शेख, राहुल पाडाळे, रोहित पाडाळे, अक्षय पाडाळे, विद्या मोटे, अभिषेक राऊतकर आणि अब्दुल नादिर हे सात प्रवासी या अपघातात जखमी झाले. त्यातील शेख यांचा जागीच मृत्यू झाला. शेख यांचा याच परिसरात कपडे विक्रीचा व्यवसाय आहे. शव चिकित्से नंतर त्यांचा मृतदेह नातेवाईकांनी अंतिम कार्यासाठी उत्तर प्रदेश येथे नेला. उर्वरित जखमींवर शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.