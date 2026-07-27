विजया रहाटकरलोणावळा : महिला सुरक्षा, सक्षमीकरण आणि समानतेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १० कलमी राष्ट्रीय कृती आराखडा राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केली. ‘‘महिलांच्या प्रश्नांबाबत जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस दलाने संवेदनशील उत्तरदायी भूमिका बजावावी,’’ असे आवाहनही त्यांनी केले. .राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने (एनसीडब्ल्यू) देशभरातील जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्यासाठी आयोजित ‘कॅटलिस्ट फॉर चेंज’ कार्यक्रमाचा समारोप झाला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. रहाटकर म्हणाल्या, की महिला सुरक्षेबाबत प्रशासनाने तातडीने आणि समन्वयाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जिल्हास्तरावर १० कलमी राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे..Mumbai News: विठ्ठल-रखुमाई मंदिराला हेरिटेज दर्जा? गिरगावच्या ३०० वर्ष पुरातन वास्तूसाठी सूचना मागवल्या.त्यानुसार महिलांच्या कल्याणकारी योजनांचे नियमित लेखापरीक्षण, योजनांचे डिजिटल निरीक्षण, संरक्षण अधिकारी, बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी आणि ‘पॉश’ समित्यांच्या वेळेत नियुक्त्या, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, संरक्षण अधिकारी, मानव तस्करी प्रतिबंधक पथके, महिलांविरोधातील अत्याचार प्रतिबंध कक्ष आणि समुपदेशन सेवांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा बैठका होतील..‘पोलिस-प्रशासनात समन्वय महत्त्वाचा’ महिलांसाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह प्रशासन व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रशासन व पोलिसांमध्ये समन्वय अत्यावश्यक आहे. महिलांशी संबंधित कायदे आणि कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यामध्ये जिल्हास्तरीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नमूद केले..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! महालक्ष्मी येथे स्वयंचलित पादचारी पूल खुला होणार, २० मिनिटांचं अंतर कमी होणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.