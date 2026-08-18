District Bank Elections: संचालकपदाचा दहा वर्षांचा नियम कागदावरच; जिल्हा बँक निवडणुकांमध्ये ‘आरबीआय’च्या नियमांची पायमल्ली

-सदानंद पाटीलमुंबई : सहकारी बँकांमधील ठरावीक नेत्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी आणि कारभारात सुशासन आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एकाच व्यक्तीला सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषवल्यानंतर पुन्हा संचालक होण्यास प्रतिबंध असताना तसेच अशा व्यक्तींसाठी तीन वर्षांची सक्तीची विश्रांती (कूलिंग पिरेड) बंधनकारक असताना महाराष्ट्रात वेगळे चित्र दिसत आहे. विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याऐवजी सहकार खाते आणि सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्यातील मतांतरामुळे मोठा ‘संभ्रम’ निर्माण झाला आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .राज्यातील विविध सहकारी आणि त्यातही अनेक जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजला आहे. ग्रामीण भागाचा अर्थपुरवठा, साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांचे जाळे सांभाळणाऱ्या या बँकांच्या राजकारणाला राज्याच्या राजकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बँकिंग कायद्यात दुरुस्ती करत रिझर्व्ह बँकेने या नेत्यांना दणका दिला होता. सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना निवडणूक रिंगणाबाहेर राहावे लागेल, असे अपेक्षित होते; परंतु प्रशासकीय स्तरावर नियमांचे वेगवेगळे अर्थ काढल्याने गोंधळ उडत असल्याचे सध्या राज्यभर चित्र आहे. .या प्रकरणावर सहकार खाते आणि सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्यात कायदेशीर मतभेद निर्माण झाले आहेत. राज्याच्या सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक असलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारू नयेत, असे स्पष्ट परिपत्रक मे महिन्यातच जारी केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात परभणी जिल्हा बँक निवडणुकीत असे अर्ज सर्रास स्वीकारण्यात आले. नांदेड जिल्हा बँकेत सुरुवातीला अर्ज फेटाळल्यानंतर, अपीलामध्ये ते वैध ठरवून संबंधित नेत्यांना संधी देण्यात आली, तर अकोला-वाशिम जिल्हा बँकेतही अशाच पद्धतीने नियमबाह्य अर्ज दाखल झाल्याचे समोर आले आहे..रिझर्व्ह बँकेचा कायदा मान्य आहे, मात्र जोपर्यंत राज्याच्या सहकार कायद्यात वा नियमांमध्ये त्या अनुषंगाने दुरुस्ती केली जात नाही, तोपर्यंत या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे काम निवडणूक घेण्याचे आहे, परंतु याबाबतचा अंतिम निर्णय नियमांच्या चौकटीतच घेतला जाईल.- बाबासाहेब पाटील, सहकारमंत्री.Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.कायदेशीर संघर्ष अटळरिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक राहिलेल्या उमेदवारांना अपात्र करण्याबाबत सहकार निवडणूक प्राधिकरण एका बाजूला ठाम भूमिका घेताना दिसत आहे. तर राज्यातील सहकारी बँकांचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रस्थापित मंडळींची कोठे अडचण होऊ नये, यासाठी सहकार खाते दुसऱ्या बाजूला बोटचेपी भूमिका घेत असल्याची चर्चा आहे. राज्य शासनाने अद्याप केंद्रीय नियमांनुसार कायद्यात औपचारिक दुरुस्ती न केल्यामुळेच स्थानिक नेत्यांना हवी असलेली कायदेशीर पळवाट मिळाली आहे का, असा कळीचा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांच्या या निवडणुकीच्या निमित्ताने मोठा कायदेशीर संघर्ष निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.