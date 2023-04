By

ठाण्यातील सिनेवंडर मॉलला भीषण आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. ही आग विझवण्यासाठी अग्निशमदलाच्या अनेक गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून युद्धपातळीवर आग विझवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यामध्ये काही लोक अडकल्याची माहिती मिळते आहे. पण अद्याप जीविताहानीचं कुठलीही माहिती नाही. रात्री ८.३७ च्या सुमारास ही आग लागल्याचं कळतं आहे. (terrible fire at Cinewonder Mall in Thane Fire brigade vehicles reached the spot)

एएनआयच्या माहितीनुसार, ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरील कापूरबावडी येथील ओरियन बिझनेस पार्क आणि लगतच्या सिनेवंडर मॉलला आग लागली आहे. घोडबंदरला जोडणाऱ्या रस्त्यावरुन या आगीच्या ज्वाळा दिसत आहेत. आग पसरत असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर धूरही परिसरात पसरला आहे. सुरुवातीला अग्निशमन दलाच्या चार गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. तसेच पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झालं आहे.