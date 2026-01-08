मुंबई

Raj Thackeray : ठाकरेंचे आमदार गुवाहाटीला कसे नेले? बँकेतून लोन तर नव्हतं ना? राज ठाकरेंनी सांगितलं ५० खोक्यांचं गणित...

Thackeray brothers interview: ‘पन्नास खोके’चा हिशोब, गुवाहाटी आमदारांचा खर्च आणि ठाकरे बंधूंचा थेट सवाल; महापालिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय भ्रष्टाचारावर उघड चर्चा
महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात नुकतीच एक मोठी घडामोड घडली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी 'सामना' या दैनिकासाठी एकत्र येऊन मुलाखत दिली. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दोन ठाकरे भावंडांनी मराठी भाषा आणि मुंबई शहराच्या संरक्षणासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. या मुलाखतीचे संचालन खासदार संजय राऊत आणि अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी केले. या घटनेमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

