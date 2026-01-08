Raj Thackeray : ठाकरेंचे आमदार गुवाहाटीला कसे नेले? बँकेतून लोन तर नव्हतं ना? राज ठाकरेंनी सांगितलं ५० खोक्यांचं गणित...

महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात नुकतीच एक मोठी घडामोड घडली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी 'सामना' या दैनिकासाठी एकत्र येऊन मुलाखत दिली. महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या दोन ठाकरे भावंडांनी मराठी भाषा आणि मुंबई शहराच्या संरक्षणासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. या मुलाखतीचे संचालन खासदार संजय राऊत आणि अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी केले. या घटनेमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे..या मुलाखतीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली, ज्यात भ्रष्टाचार आणि राजकीय पक्षांच्या आरोप-प्रत्यारोपांचा समावेश होता. संजय राऊत यांनी भाजपच्या आरोपांचा उल्लेख केला. त्यांच्या मते, भाजपने मुंबई महापालिकेत तीन लाख कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. पण महापालिकेकडे इतकी मोठी रक्कम असते का? आणि जर असली तरी, आमदारांनी पन्नास-पन्नास कोटी रुपयांसाठी पळ काढण्याची गरज काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..'पन्नास खोके' ही गोष्ट फक्त विनोद नाहीयावर राज ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले की, 'पन्नास खोके' ही गोष्ट फक्त विनोद नाही. लोकांना याबाबत स्पष्टपणे समजावून सांगणे आवश्यक आहे. 'पन्नास खोके' म्हणजे पन्नास कोटी रुपये होतात. चाळीस आमदारांसाठी हे दोन हजार कोटी रुपये होतात. हे पैसे कुठून आले? कसे गोळा झाले?.BMC Election: राहुल नार्वेकरांचा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव? आठ उमेदवारांची न्यायालयात धाव; तातडीच्या सुनावणीस नकार.हे पैसे बँकेतून कर्ज म्हणून घेतले नसावेतसंजय राऊत यांनी याला दुजोरा देत सांगितले की, हे सर्व भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्यांमधून आले असावेत. राज ठाकरे यांनीही यावर सहमती दर्शवली. ते म्हणाले की, हे पैसे बँकेतून कर्ज म्हणून घेतले नसावेत. मग भ्रष्टाचारावर बोलण्याचा अधिकार कोणाला आहे?ही मुलाखत मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या संदर्भात महत्त्वाची ठरली आहे. दोन ठाकरे भावंडांनी एकत्र येऊन मराठी अस्मिता आणि मुंबईच्या विकासावर भर दिला. राज ठाकरे यांनी 'पन्नास खोके'च्या माध्यमातून राजकीय भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकला. ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याने विरोधकांना धक्का बसला आहे. संजय राऊत यांनी भाजपच्या आरोपांना उत्तर देताना महापालिकेतील आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..आमदारांना गुवाहाटीला नेले जाण्याच्या घटनेचा उल्लेखराज ठाकरे यांनी आमदारांना गुवाहाटीला नेले जाण्याच्या घटनेचा उल्लेख करून पैसे कसे दिले गेले असतील, असा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले की, हे सर्व भ्रष्टाचाराच्या पैशांमधून झाले असावे. यामुळे भ्रष्टाचारावर बोलणाऱ्यांची विश्वासार्हता कमी होते. महेश मांजरेकर यांनीही मुलाखतीत विविध प्रश्न विचारून चर्चा अधिक रंजक बनवली.या मुलाखतीमुळे महाराष्ट्रात राजकीय चर्चा तापल्या आहेत. ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याने मराठी मतदारांना एक नवीन पर्याय मिळू शकतो. 'पन्नास खोके'चे गणित समजावून सांगत राज ठाकरेंनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर जोर दिला..BMC Election: महायुती मैदानात, पण ठाकरे बंधू...! जाहीरनामा झाला, प्रचार कुठे? प्रचारात उशीर ठाकरेंना महागात पडणार का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.