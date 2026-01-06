Mumbai Municipal Election : ठाकरे बंधूंची मुंबईत एकच सभा, शाखांना भेटी देण्यावर जोर

मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी वचननामा जाहीर करीत रणशिंग फुंकल्यानंतर प्रतीक्षा होती ती ठाकरेबंधूंच्या संयुक्त सभांची. मात्र सभांपेक्षा शाखा शाखांना भेटी देऊन जनसंपर्कावर भर देण्याचे शिवसेना(यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यात ठरले. त्यामुळे मुंबईत तीनऐवजी आता एकच संयुक्त सभा दादरच्या शिवाजीपार्क मैदानावर होणार आहे..महापालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत ठाकरे बंधूंच्या तीन सभा घेण्याचे नियोजन शिवसेना (यूबीटी) आणि मनसे या दोन्ही पक्षांकडून करण्यात आले. त्यानुसार पहिली सभा पूर्व उपनगरात, दुसरी पश्चिम उपनगरात आणि पालिका सभांचा समारोप मुंबईतील दादर येथील शिवतीर्थ मैदानावर घेण्याचे ठरले होते..मात्र, रविवारी वचननामा प्रकाशित करण्याच्या निमित्ताने उद्धव व राज ठाकरे सेनाभवनात आले होते. त्यावेळी दोघांमध्ये चर्चा होऊन त्यानंतर इतर सभांमध्ये शक्ती लावण्यापेक्षा शिवतीर्थावर एकच सभा घेण्यावर एकमत झाल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले.या आठवड्यात सभांऐवजी शाखांना भेटी देण्यावर ठाकरे बंधूंनी भर दिला असून शिवाजी पार्क मैदानावर ठाकरे बंधूंची सभा होणार असल्याची माहिती राऊत यांनी दिली..११ : ठाणे, १२ : शिवाजीपार्कउद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची नऊ जानेवारी रोजी नाशिक येथे संयुक्त जाहीर सभा होणार आहे. त्यानंतर दहा जानेवारी रोजी उद्धव ठाकरे छत्रपती संभाजीनगर येथे स्वतंत्र सभा घेणार आहेत. ११ जानेवारी रोजी ठाणे तर १२ जानेवारी रोजी शिवाजीपार्क येथे उद्धव व राज ठाकरे यांची संयुक्त सभा होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.