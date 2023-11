दत्ता दळवी प्रकरणी ठाकरे गट देणार जशासतसं उत्तर; मातोश्रीवरील बैठकीत ठरला प्लॅन!

मुंबई: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज आमदारांची बैठक मातोश्रीवर बोलावली होती. आगामी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली होती. तसेच दत्ता दळवी यांच्या अटकेबाबत पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी या बैठकीत चर्चा झाली. पण, बैठकीसाठी अनेक आमदारांनी दांडी मारल्याचं दिसलं.

अवकाळी पाऊस, मराठा-ओबीसी आरक्षण असा अनेक विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. तसेच अधिवेशनात कोणत्या मुद्द्यावर सरकारला घेराचे या संदर्भात महत्त्वाची चर्चा झाल्याचं सांगितलं जाते. उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी आमदारांना मार्गदर्शन केले. (Thackeray group will be aggressive in Datta Dalvi case What was the plan in the meeting on Matoshree)

दत्ता दळवी यांच्या गाडीची तोडफोड करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने ठाकरे गट आक्रमक होऊन जसास तसे उत्तर देण्याची बैठकीत भूमिका घेण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. त्यामुळे ठाकरे विरोधात शिंदे अशी लढाई पाहण्यास मिळू शकते.

दत्ता दळवी यांच्या गाडीवर हल्ला करण्याची घटना घडून सुद्धा अनेक आमदारांनी बैठकीला गैरहजरी लावली. ठाकरे गटाच्या या महत्त्वाच्या बैठकीला अनेक आमदार गैरहजर होते. त्यामुळे आमदारामध्ये गांभीर्य नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.बैठकीला ऋतुजा लटके, विलास पोतनीस, सुनील शिंदे, मिलिंद नार्वेकर, अनिल देसाई आणि विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे , अजय चौधरी इत्यादी नेते आले होते.

दरम्यान, ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी महापौर दत्ता दळवी यांना अटक झाली असून त्यांना १४ दिवसांची न्यायलयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना दळवी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह शब्दांत टीका केली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला आहे. (Latest Marathi News)