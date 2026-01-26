KDMC Mayor Election : ठाकरेंची शिवसेना बसणार विरोधी बाकावर; कल्याण-डोंबिवलीसाठी उद्धव यांचे आदेश

डोंबिवली - कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सुरू असलेल्या राजकीय घोडेबाजाराच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या (यूबीटी) नगरसेवकांची रविवारी मातोश्रीवर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत शिंदेंच्या शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचा नाही आणि महापालिकेत ठाकरेंचा गट विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतच बसणार, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते. .महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेनेचे (यूबीटी) नवनिर्वाचित नगरसेवक सातत्याने मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून आज कल्याण-डोंबिवलीतील नगरसेवकांनी ठाकरे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. या वेळी महापालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय घोडेबाजार सुरू असल्याची भावना नगरसेवकांनी पक्षप्रमुखांकडे व्यक्त केली..ठाकरे यांनी सांगितले, की आपण शिंदे सेना आणि भाजपच्या विरोधात लढलो आहोत. सत्तेच्या लालसेपोटी तडजोडीचा प्रश्नच येत नाही. महापालिकेत आपली शिवसेना विरोधी बाकावर बसून आक्रमक भूमिका घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीनंतर नगरसेवकांनी पक्षाच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. विरोधी बाकावर बसून घोडेबाजार, सत्तेचा गैरवापर आणि जनविरोधी निर्णयांविरोधात आक्रमक लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे..भिवंडीमध्ये सत्तास्थापनेचा पेचभिवंडी महापालिकेचे महापौरपद ‘सर्वसाधारण’ (खुल्या) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने शहरातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने सत्तास्थापनेसाठी ‘त्रिशंकू’ अवस्था निर्माण झाली असून, नगरसेवकांची फोडाफोडी टाळण्यासाठी विविध पक्षांनी आपल्या नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी हलवले आहे.भिवंडी महापालिकेत सत्तेची चावी सध्या अपक्ष आणि छोट्या आघाड्यांच्या हाती आहे. बहुमतासाठी ४७ नगरसेवकांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेस (३०), राष्ट्रवादी काँग्रेस (१२) आणि समाजवादी पक्ष (६) यांनी एकत्र येत आघाडी केली आहे..मिरा-भाईंदरची महापौर निवड तीन फेब्रुवारीलाभाईंदर - मिरा भाईंदर महापालिकेच्या महापौर पदासाठी येत्या तीन फेब्रुवारीला निवडणूक होणार आहे. मिरा भाईंदरचे महापौर पद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाले आहे. ९५ पैकी भाजपकडे ७९ संख्याबळ असल्याने महापौर भाजपचाच होणार, हे निश्चित आहे.मात्र, कोणत्या महिला नागरसेविकेला मिळणार याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. महापौर निवडणुकीसाठी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार पीठासीन अधिकारी म्हणून उपस्थित रहाणार आहेत. दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडून नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे स्वागत करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. महासभेच्या सभागृहाचे नूतनीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे..पनवेलमध्ये महायुती गटनेतेपदी नितीन पाटीलपनवेल - महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महायुतीने बहुमत प्राप्त केले. या निवडणुकीत महायुतीच्या एकूण ५९ उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे. रविवारी (ता. २५) नवनिर्वाचित नगरसेवक ,नगरसेविकांची संयुक्त बैठक पार पडली.या बैठकीत महायुतीच्या गटनेतेपदी नितीन जयराम पाटील यांची निवड करण्यात आली. ही घोषणा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. बुधवारी (ता. २८) कोकण आयुक्त कार्यालयात महायुतीची अधिकृत गट नोंदणी होईल. त्यानंतर महापौर, उपमहापौरपदांसाठी १० फेब्रुवारीची निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.