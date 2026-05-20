Thane News: 'मराठी'मध्ये १४२ रिक्षाचालक नापास, विशेष मोहिमेत २,३१७ अमराठी चालकांची तपासणी

ठाणे शहर : महाराष्ट्रात सार्वजनिक सेवेशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असावे, या राज्य सरकारच्या भूमिकेनुसार ठाणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने रिक्षाचालकांची विशेष तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. शहरातील २ हजार ३१७ रिक्षाचालकांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील १४२ चालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान नसल्याचे आढळून आले..परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने रिक्षा व टॅक्सीचालकांना स्थानिक भौगोलिक माहितीबरोबरच मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक केले आहे. त्यानुसार ठाणे आरटीओकडून शहरातील विविध भागांत विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली..Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा, तब्बल ४४९ जणांचा बळी.१ मेपासून रिक्षाचालकांच्या मराठी भाषा ज्ञानाची विशेष तपासणी मोहीम सुरू झाली आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे. या मोहिमेत चालकांचे परवाने, बॅज, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासोबतच त्यांना मराठीत संवाद साधता येतो का, प्रवाशांनी सांगितलेले पत्ते समजतात का, तसेच दैनंदिन व्यवहार मराठीत करता येतात का, याचीही तपासणी केली. ज्या १४२ चालकांना मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान नसल्याचे आढळले, त्यांना प्रशिक्षण घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..चालकांमध्ये सकारात्मक चित्रप्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या तपासणीदरम्यान बहुतांश रिक्षाचालकांना मराठीत सहज संवाद साधणे शक्य असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे ठाणे शहरातील चालकांमध्ये मराठी भाषेबाबत जागरूकता वाढत असल्याचे सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. सार्वजनिक वाहतूक सेवेत स्थानिक भाषेचा वापर वाढल्यास प्रवाशांनाही अधिक सुलभ आणि विश्वासार्ह सेवा मिळण्यास मदत होणार असल्याचे मत परिवहन विभागाकडून व्यक्त करण्यात आले..जंजिरा, सिंधुदुर्ग २६ मे पासून बंद; वॉटर स्पोर्टही बंद ठेवण्याचे आदेश!.विशेष तपासणी मोहीमसुरुवात १ मेशेवट १५ ऑगस्ट.मराठी भाषेचे लवकरच धडे बनावट कागदपत्रे, नियमभंग किंवा अपूर्ण माहिती आढळल्यास संबंधितांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कारवाई करतानाच मराठीचे ज्ञान नसणाऱ्या रिक्षाचालकांना मराठीचे धडे देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.