Thane Water Supply: ठाणे जिल्ह्यात जलसंकटाचे सावट! तब्बल 36 तास पाणीपुरवठा बंद, कोणत्या भागात कधी पाणीबाणी?

ठाणे : पावसाने दिलेली ओढ, जलसाठ्यांवरील वाढत्या ताणाच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहरातील अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा खंडित होणार आहे. एमआयडीसीच्या जांभूळ जलशुद्धीकरण केंद्रातून होणारा पाणीपुरवठा गुरुवारी २२ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून शनिवारी २४ ऑक्टोबरची दुपारपर्यंत बंद राहणार आहे. या निर्णयामुळे दिवा, मुंब्रा, कळवा परिसरांतील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे..राज्यात यंदा पावसाळ्यानंतर अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. एल निनोच्या प्रभावामुळे शासनाच्या निर्णयानुसार १० टक्के पाणीकपात करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचाच भाग म्हणून एमआयडीसीकडून गुरुवारी रात्री १२ वाजल्यापासून शनिवार दुपारी १२ वाजेपर्यंत सलग ३६ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..त्यामुळे या कालावधीत दिवा, मुंब्रा, कळवा प्रभाग समित्यांमधील बहुतांश भागांचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. तर मुंब्रा प्रभाग समितीतील प्रभाग क्रमांक २६, ३१ मधील काही भाग वगळता अन्य संबंधित परिसरांना बंदचा फटका बसेल. वागळे प्रभाग समितीतील रुपादेवी पाडा, किसननगर क्रमांक २. नेहरूनगर तसेच माजिवडा मानपाडा प्रभाग समितीतील कोलशेत खालचा गाव येथेही पाणी मिळणार नाही..मेट्रो कामात हलगर्जी, आठ महिन्यांत ७ अपघात; MMRDA सुरक्षा अहवाल सादर करणार.आवाहनशनिवारी दुपारी पाणीपुरवठा सुरु झाल्यानंतर लगेच परिस्थिती पूर्ववत होईल, असे नाही, त्यानंतर आणखी एक ते दोन दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता पालिका प्रशासनाने वर्तवली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आधीच पाण्याची व्यवस्था करून ठेवावी, असे आवाहन ठाणे पालिकेने केले आहे..Mumbai Local : कसारा मार्गावरील प्रवाशांसाठी खुशखबर! गर्दीचा ताण कमी होणार; १५ डब्यांच्या लोकल धावणार.भिवंडीत १८ तासांची पाणीकपातभिवंडी पालिका क्षेत्रात दर बुधवारी १८ तासांसाठी पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेतला आहे. एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्याचे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटकसरीने व्यवस्थापनासाठी राज्यसरकारने पाणी कपात सुरू केली आहे. त्यासाठी महानगर पालिका क्षेत्रात पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पाणी गळती कमी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. .सुरुवातीला १० टक्के पाणी कपात करताना आवश्यकतेनुसार पाणी कपात वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र पूर्ण क्षमतेने वापरावीत, सार्वजनिक उद्याने, बागा, दुभाजक व इतर हरित क्षेत्रांसह बांधकाम, औद्योगिक प्रक्रिया, घुलाई येथे प्रक्रिया केलेले पाणी वापरावे, असे आदेश पालिने दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.