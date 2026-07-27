Thane News: ठाण्यात मोठी दुर्घटना! १० फूट खड्ड्यात कंटेनर कोसळला, चालकाची सुखरूप सुटका

ठाणे : घोडबंदर रोडवरील दोस्ती इम्पेरिया समोर मेट्रो प्रकल्पासाठी खोदलेल्या १० फूट खोल खड्ड्यात कंटेनर कोसळून चालक अडकल्याची घटना रविवारी सकाळी घडली. अग्निशमन दलाने १५ मिनिटांत त्या चालकाची सुखरूप सुटका केली. चालकाला किरकोळ दुखापत झाली असून, त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करण्यात आल्याची माहिती आपत्ती कक्षेने दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंटेनर न्हावा शेवा येथून गुजरातकडे सुमारे २५ टन भंगार टायर घेऊन जात होता. दोस्ती इम्पेरिया समोर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कंटेनर मेट्रो प्रकल्पासाठी पाण्याच्या टाकीकरिता खोदलेल्या खड्ड्यात.चालकाची सुटका कोसळला. यात चालक अमित यादव (वय ३०) कंटेनरमध्ये अडकून पडला होता. या घटनेची माहिती मिळताच चितळसर-मानपाडा पोलिस, अग्निशमन दल, ठाणे महापालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन पथक, मेट्रो प्रकल्पाचे कर्मचारी यांनी धाव घेतली. तर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी चालकाची सुखरूप सुटका केली..Mumbai News: आता मुंबईकरांना नो टेन्शन! १० टक्के पाणीकपातीचं संकट दूर होणार, कधीपासून? तारीख आली समोर .माळशेज घाटमार्गे होणारी वाहतूक बंदकल्याण-माळशेज घाट राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६१ वरील अहिल्यानगर व पुणे भागाकडून माळशेज घाटमार्गे कल्याणकडे होणारी सर्व प्रकारची वाहतूक बंद करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी पुणे यांनी दिला आहे. हा आदेश रविवार (ता. २६) लागू करण्यात आला आहे. आळेफाटा माळशेज घाटमार्गे कल्याण महामार्गावर करंजाळे गावाजवळ सुमारे १०० मीटर अंतराचा रस्ता खचला आहे..Mumbai News: विठ्ठल-रखुमाई मंदिराला हेरिटेज दर्जा? गिरगावच्या ३०० वर्ष पुरातन वास्तूसाठी सूचना मागवल्या.या भागात सतत पाऊस सुरू असल्याने या ठिकाणी आणखी रस्ता खचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अपघात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन वाहतूक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने या रस्त्यावरील वाहतूक तत्काळ बंद करून रस्त्याची दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे अहिल्यानगर व पुणे भागाकडून माळशेज घाटमार्गे कल्याण मुंबईकडे जाणारी वाहतूक आळेफाटा नारायणगाव खेड चाकण तळेगाव एमआयडीसी लोणावळा खोपोलीमार्गे मुंबई दिशेकडे वळविण्याचा आदेश पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी जितेंद्र हुडी यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.