Thane Crime: ठाण्यात तीन कोटींचे चरस जप्त, गुजरातमधील एका संशयिताला गुन्हे शाखेकडून अटक

ठाणे : चरस आणि प्रतिबंधित औषधे विक्रीसाठी घेऊन आलेल्या गुजरात, अंकलेश्वर येथील फिरोज अब्दुल खान (वय ५२) या तस्कराला ठाणे गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने कळवा-खारेगाव टोलनाका परिसरात अटक केली आहे. त्याच्याकडून तब्बल तीन कोटी दोन लाखांचा साठा जप्त केला आहे..फिरोज खान हा कळवा-खारेगाव टोलनाका परिसरात चरस आणि स्पास्मो-प्रॉक्सिवॉन आर प्लस कॅप्सूल विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती ठाणे शहर अमली पदार्थविरोधी पथकातील पोलिस हवालदार अमोल देसाई यांना मिळाली होती. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जनार्दन सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सापळा रचण्यात आला..रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास खारेगाव टोलनाक्याकडून मुंब्र्याकडे जाणाऱ्या मार्गावर संशयिताला ताब्यात घेत, त्याच्याकडे चौकशी केल्यास तो गुजरात येथील भरुच जिल्ह्यामधील अंकलेश्वरमधील असल्याचे समोर आले. यावेळी त्याच्या झडतीत त्याच्याकडून तीन किलो २० ग्रॅम चरस जप्त करण्यात आला आहे. तसेच १२ हजार ९८४ स्पास्मो-प्रॉक्सिवॉन आर प्लस कॅप्सूल जप्त करण्यात आल्या असून, त्यांची किंमत एक लाख ४८ हजार ५०४ रुपये आहे..जम्मू-काश्मीरपर्यंत धागेदोरेजम्मू-काश्मीर, दिल्ली आणि बिहारमधील काही व्यक्तींनी पुरवल्याचे चौकशी समोर आले आहे. याप्रकरणी त्याच्यासह जम्मू-काश्मीर गुलबानवी, जुबेर, आश्रब व दिल्लीमधील मोनू आणि बिहारचा गणेश या सहा जणांविरोधात कळवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पाच संशयितांचा शोध सुरू आहे.