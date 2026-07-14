मुंबई

Thane News: ठाण्यात बॅनर दुचाकीवर कोसळला, थरारक Video Viral; बेकायदा फलकांचा प्रश्न ऐरणीवर

Thane Banner Collapse: ठाण्यातील पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील तीन हात नाका येथे दुचाकीस्वाराच्या अंगावर बॅनर कोसळल्याची घटना घडली आहे. याप्रकारामुळे बेकायदा फलकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : ठाण्यातील पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील तीन हात नाका येथील पादचारी पुलावर लावण्यात आलेला वाढदिवसाचा बॅनर धावत्या दुचाकीस्वाराच्या अंगावर कोसळल्याची घटना रविवारी घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर शहरातील बेकायदा बॅनरचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी दुचाकीस्वार थोडक्यात बचावल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.

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