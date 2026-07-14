Thane News: ठाण्यात बॅनर दुचाकीवर कोसळला, थरारक Video Viral; बेकायदा फलकांचा प्रश्न ऐरणीवर

ठाणे : ठाण्यातील पूर्व द्रुतगती महामार्गावरील तीन हात नाका येथील पादचारी पुलावर लावण्यात आलेला वाढदिवसाचा बॅनर धावत्या दुचाकीस्वाराच्या अंगावर कोसळल्याची घटना रविवारी घडली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर शहरातील बेकायदा बॅनरचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी दुचाकीस्वार थोडक्यात बचावल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे..धावत्या दुचाकीवर अचानक बैनर कोसळल्याने काही वेळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. हा बॅनर पादचारी पुलावर कोणाच्या परवानगीने लावण्यात आला होता, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पावसाळ्यात जोरदार वाऱ्यामुळे अशा प्रकारचे बॅनर नागरिकांच्या जीविताला धोका ठरू शकतात, अशी प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करीत आहेत..Mumbai News: चेंबूर झाडं दुर्घटनेप्रकरणी सर्व निर्दोष, कारणही गोंधळात टाकणारं; अधिकारी-कंत्राटदारांना क्लीन चिट .या घटनेनंतर शिवप्रताप सेनेचे अध्यक्ष सुनील चौधरी यांनी फेसबुकवरून जाहीर दिलगिरी व्यक्त केली. संबंधित बैनर आपल्या कार्यकत्यांनी लावला होता याची कबुली देऊन त्यांनी दुचाकीस्वाराची माफी मागितली. उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी ही घटना गंभीर असल्याचे सांगून पादचारी पूल, विजेचे खांब आणि वाहनांची सतत वर्दळ असलेल्या ठिकाणी केली..अतिक्रमण नियंत्रण विभाग, परवानगीशिवाय बॅनर लावणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जाहिरात विभाग आणि संबंधित प्रभाग समित्यांनी अशा बॅनरधारकांना नोटिसा बजावून तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ठाणे शहर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल पिंगळे यांनीही या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. या घटनेतून महापालिकेने घडा घ्यावा, असे ते म्हणाले..Mumbai Rain: मुंबईकरांनो, पुढील ४ दिवस धोक्याचे! समुद्राला भरती येणार, उंच लाटा उसळणार; BMCकडून मोठा अलर्ट जारी .पालिकेचा कारवाईचा इशाराबॅनर कोसळल्याच्या घटनेची गंभीर दखल घेत ठाणे महापालिकेने शहरातील बेकायदा बॅनर आणि होर्डिंग्ज हटविण्याची मोहीम तीव्र कैली आहे. सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या बॅनरधारकांवर कठोर कारवाईचा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.