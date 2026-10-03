मुंबई

Mumbai News: ठाणे-बेलापूर मार्गावर चार रात्री वाहतूक बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग?

Thane-Belapur Road Closure: ऐरोली-काटई नाका उन्नत मार्ग प्रकल्पांतर्गत ठाणे-बेलापूर मार्गावर पुलाचे गर्डर बसवण्याचे काम केले जाणार आहे. यामुळे ठाणे-बेलापूर मार्गावर चार रात्री वाहतूक बंद ठेवण्यात येणार आहे.
Thane-Belapur Road Closure

Thane-Belapur Road Closure

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : ऐरोली-काटई नाका उन्नत मार्ग प्रकल्पांतर्गत ठाणे-बेलापूर मार्गावर पुलाचे गर्डर बसवण्याचे महत्त्वाचे काम एमएमआरडीएकडून हाती घेतले आहे. यासाठी सुरक्षेचा उपाय म्हणून ४ ऑक्टोबर तसेच ९ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान रात्री ११ ते ते सकाळी ६ या वेळेत ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवणार आहे.

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