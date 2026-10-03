Mumbai News: ठाणे-बेलापूर मार्गावर चार रात्री वाहतूक बंद, काय असतील पर्यायी मार्ग?

नवी मुंबई : ऐरोली-काटई नाका उन्नत मार्ग प्रकल्पांतर्गत ठाणे-बेलापूर मार्गावर पुलाचे गर्डर बसवण्याचे महत्त्वाचे काम एमएमआरडीएकडून हाती घेतले आहे. यासाठी सुरक्षेचा उपाय म्हणून ४ ऑक्टोबर तसेच ९ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान रात्री ११ ते ते सकाळी ६ या वेळेत ठाणे-बेलापूर मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवणार आहे..या कालावधीत वाहने पार्किंग करण्यासही मनाई केली आहे. यातून एमएमआरडीएची वाहने वगळली आहेत. तर, वाहनधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नवी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी पर्यायी मार्ग निश्चित केले आहे, अशी माहिती वाहतूक पोलिस उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे यांनी दिली..Mumbai News: 'शिवशाही'ला घरे देण्यास टाळाटाळ, 'एसआरए'ने वर्षभरात १,२०० सदनिका रोखल्या.पोलिसांकडून पर्यायी मार्ग उपलब्धबेलापूरच्या दिशेने जाणाऱ्या सहा चाकी व त्यापेक्षा मोठ्या वाहनाना दिघा येथील मुकुंद कंपनी येथून एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्याने इच्छित स्थळी जाण्यासाठी मार्ग निश्चित केला. तर चारचाकींना भारत बिजली चौकातून उजवीकडे वळून ऐरोली फायर ब्रिगेड चौकातून डाव्या बाजूने खेडेकर चौक मार्गे पर्यायी मार्ग ठेवला.तर ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्यांना रबाळे नाका सिग्नल येथून उजवीकडे वळून एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्याने मुकुंद कंपनीमार्गे पुढे जाण्यासाठी मार्ग आहे. पटणीमार्गे जाणाऱ्यांसाठी रबाळे नाका-दिवागाव सर्कल-पटणी रोड मार्ग उपलब्ध असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.