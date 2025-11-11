मुंबई

Thane News: पोलीस ठाण्यासमोरच अघोरी कृत्याचा प्रकार? समाजमाध्यमांवर उलट-सुलट चर्चा; ठाण्यात खळबळ

Black Magic: ठाणे जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे. उल्हासनगर पोलीस ठाण्यासमोरच जादूटोणा केल्याचा प्रकार घडला असून याबाबत चर्चा रंगल्या आहेत.
Black Magic

Black Magic

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : सूड उगवण्याच्या भावनेतून, खजिना शोधण्यासाठी किंवा आयुष्यात यश मिळण्यासाठी अनेकजण अंधश्रद्धेच्या आहारी पडतात. अंधश्रद्धेला बळी पडल्यामुळे अनेक कोवळ्या जीवांचाही काही नराधमांनी बळी घेतल्याची काही उदाहरणं आहेत. अशातच अंधश्रद्धेपासून दूर राहा असे सांगितले जात असताना ठाणे जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
black magic
Ulhasnagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com