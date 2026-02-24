मासे विक्रेत्याने दारूच्या नशेत पँटमध्ये लघवी केली आणि..., ठाण्यातील विक्रेत्याचा किळसवाणा प्रकार, नागरिकांचा संताप

VIRAL VIDEO SHOWS DRUNK FISH SELLER’S: ठाण्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. चंदनवाडी परिसरात एका मासेमारी विक्रेत्याने चक्क पँटमध्ये लघुशंका केली असताना दारुच्या नशेत मासे विक्री केली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या तो या अवस्थेत मासे विकत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर हा किळसवाणा प्रकार समोर आला. .दरम्यान घटनेचा स्थानिक नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जातोय. अशा प्रकारे विक्रेतेच नागरिकांच्या आरोग्याचा खेळ कळत असल्याचं समोर आलय. पंरतु सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारचे बेजबाबदार वर्तन केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयोग्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहे. खाद्यपदार्थांचं व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांनी स्वच्छतेचं पालन करणं गरजेचं असतं. परंतु अशा प्रकारच्या घटना घडत असल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जातोय..नागरिकांकडून त्या विक्रेत्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. तसंच परिसरात स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा आणि नियमांचं काटेकोर पालन करण्याची स्थानिकांनी मागणी केली आहे. आता या प्रकरणात पालिका, आणि संबंधित प्रशासनाकडून काय कारवाई केली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. .परंतु सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी संताप व्यक्त केलाय. अनेकांनी व्हिडिओवर संताप व्यक्त करत विक्रेत्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केलीय. .Zero Civic Sense: काय चाललंय हे? चक्क सिग्नलवर गाडी उभी करून केलं मूत्रविसर्जन! किळसवाणा Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.