Chhath Puja: ठाण्यात छठपूजेच्या विधीदरम्यान तलावात बुडून 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

ठाणे शहरात छठपूजेचे विधी करताना तलावात बुडून 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला. प्रदीप गुलाब विश्वकर्मा असे मृत तरुणाचे नाव आहे. आज सकाळी ही घटना घडली. तो भास्कर नगर परिसरातील एका चाळीत राहत होता.प्रदीप छठपूजेचे विधी करण्यासाठी कालवा रेल्वे स्थानकाजवळील मफतलाल कंपाऊंडमधील तलावात उतरला होता. मात्र, तलावाच्या पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने तो बुडाला..प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाला सकाळी 6.30 वाजता या घटनेची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलीस, अग्निशमन दल आणि आपत्ती प्रतिसाद पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली..आळंदीत इंद्रायणीच्या घाटावर छटपूजा; उत्तर भारतीयांची मोठी गर्दी.बचाव पथकाने तरुणाचा शोध घेण्यासाठी पाण्याखाली वापरल्या जाणाऱ्या टेलिस्कोपिक कॅमेऱ्याची मदत घेतली. अखेर सकाळी 7.15 वाजता त्याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कालवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात पाठवण्यात आला.या प्रकरणी कालवा पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे..चार दिवस चालणाऱ्या छठपूजा उत्सवाला 13 नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. हिंदू पंचांगातील कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील षष्ठीला हा सण साजरा केला जातो. दिवाळीनंतर सहाव्या दिवशी येणाऱ्या या उत्सवात भाविक सूर्यदेव आणि छठी मैयाची पूजा करतात. तलाव, नदी आणि अन्य जलस्रोतांच्या ठिकाणी जाऊन भाविक विविध धार्मिक विधी करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.