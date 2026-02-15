मुंबई
Thane News: वाहतुकीला नवी चालना मिळणार! ‘कोस्टल’ला गती, पायाभरणीपैकी ५० टक्के काम पूर्ण
Thane Coastal Road: ठाणे कोस्टल रोड प्रकल्याचे काम वेगात सुरू आहे. या प्रक्लपातील पहिल्या टप्प्याचे पायाभरणी कामांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे.
मुंबई : ठाणे कोस्टल रोडच्या पहिल्या टप्प्याचे काम वेगात सुरू आहे. आठ महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या या प्रकल्पातील उन्नत मार्गाच्या पायाभरणी कामांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले असून पिअर कॅप आणि आय-गर्डर उभारणी सुरू आहे. त्यामुळे ठाणे आणि परिसरातील वाहतुकीला चालना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.