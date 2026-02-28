मुंबई

Threat Case: व्यावसायिकांवर धमकीचे सावट! अनोळखी क्रमांकावरून कॉल करत कोट्यवधी रुपयांची मागणी; आठवडाभरातील दुसरी घटना

Threatening calls: व्यावसायिकांना सातत्याने अनोळखी क्रमांकावरून कॉल करत धमकी दिल्याच्या घटना घडत आहेत. आता ठाण्यातील एका बांधकाम व्यावसायिकाला धमकावत कोट्यवधी रुपयांची मागणी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
ठाणे : शहरात आणखी एका बांधकाम व्यावसायिकाला धमकावत त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांची मागणी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. आठवडाभरातील ही दुसरी घटना असून, पहिल्या घटनेत बिश्नोई ग्रुपकडून १० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या घटनेत पाच कोटींची मागणी करण्यात आली आहे, पण मागणी करणाऱ्याने आपली ओळख स्पष्ट केलेली नाही; मात्र पोलिसात खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. याप्रकरणी खंडणीविरोधी पथक पुढील तपास करत आहेत.

