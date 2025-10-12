Dombivli Crime: पगार थकवला, तरूणाला राग अनावर, मालकाकडे गेला अन्...; डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?

डोंबिवली : डोंबिवली परिसरात रविवारी दुपारी एक धक्कादायक घटना घडली. मिनी व्हॅन मालक आणि ड्रायव्हर यांच्यात वाद झाला. भर रस्त्यात दोघांनी एकमेकांवर चाकूने हल्ला करत जबर मारहाण केली. या हल्ल्यामध्ये दोघेही गंभीररित्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. .यातील मालक हा शिवसेना शिंदे गटाचा पदाधिकारी असून एकता रिक्षा - टॅक्सी चालक - मालक सेनेचा अध्यक्ष आहे. याप्रकरणी मानपाडा पोलिसांनी अधिक तपास सुरु केला आहे. डोंबिवली पूर्वेतील नांदीवली परिसरात दुपारच्या वेळी चाकू हल्ल्याची ही घटना घडली आहे..भाजपला मोठा धक्का बसणार! बडा नेता शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार, निवडणुकीआधी राजकीय हालचालींना वेग.या हल्ल्यामध्ये रिक्षा युनियन लीडर आणि मिनी व्हॅन ड्रायव्हर दोघेही जखमी झाले आहेत. दोघांनाही जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. दरम्यान या घटनेचा सीसीटीव्ही आणि एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..तीन महिन्यांचा पगार न दिल्याच्या कारणावरून वाद झाल्याचे बोलले जात आहे. ड्रायव्हरने आधी मालकावर चाकूने हल्ला केला, त्यानंतर प्रत्युत्तरात मालकानेही ड्रायव्हरवर चाकूने वार करत त्याला बेदम मारहाण केली. पगाराच्या वादातून दोघांमध्ये झालेल्या झटापटीत दोघेही गंभीर जखमी झाले..Thane News: लाडक्या बहिणींचा आत्मनिर्भरतेचा ‘फराळ’; योजनेच्या पैशातून महिलांचे उद्योग क्षेत्रात पाऊल.दरम्यान, मालकाचे नाव सुदाम जाधव असून शिवसेना शिंदे गटाचा पदाधिकारी असल्याचे बोलले जात आहे, सदर प्रकरणात पोलीस आता कसून चौकशी करत असून गुन्हा दाखल करण्यास सुरवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.