मुंबई

Dombivli Crime: पगार थकवला, तरूणाला राग अनावर, मालकाकडे गेला अन्...; डोंबिवलीत नेमकं काय घडलं?

Crime News: डोंबिवलीत धक्कादायक घटना घडली आहे. मालकाने कर्मचाऱ्याचा पगार न दिल्यामुळे रागाच्या भरात कर्मचाऱ्याने धक्कादायक कृत्य केले आहे.
शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवली परिसरात रविवारी दुपारी एक धक्कादायक घटना घडली. मिनी व्हॅन मालक आणि ड्रायव्हर यांच्यात वाद झाला. भर रस्त्यात दोघांनी एकमेकांवर चाकूने हल्ला करत जबर मारहाण केली. या हल्ल्यामध्ये दोघेही गंभीररित्या जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

