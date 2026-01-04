मुंबई

Crime: ६० वर्षीय सासूने जोडीदाराला हाताशी धरून सुनेला संपवलं, लेकाच्या मृत्यूनंतर नोकरी अन् पैशासाठी रचला बनाव

Kalyan Crime News: कल्याण येथे धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका सासूने तिच्या जोडीदारासह तिच्या सुनेची हत्या केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे.
Mother-In-Law Killed Her Daughter-In-Law In Kalyan

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कल्याण : एका सासूने तिच्या जोडीदारासह तिच्या नातवाची नोकरी आणि पैसे मिळवण्यासाठी तिच्या सुनेची हत्या केली. तसेच वालधुनी पुलाखाली मृतदेह लपवून ठेवला. ही घटना कल्याण पूर्वेतील कर्पेवाडी येथील न्यू जिमी बाग येथे घडली.

