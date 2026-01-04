Crime: ६० वर्षीय सासूने जोडीदाराला हाताशी धरून सुनेला संपवलं, लेकाच्या मृत्यूनंतर नोकरी अन् पैशासाठी रचला बनाव

कल्याण : एका सासूने तिच्या जोडीदारासह तिच्या नातवाची नोकरी आणि पैसे मिळवण्यासाठी तिच्या सुनेची हत्या केली. तसेच वालधुनी पुलाखाली मृतदेह लपवून ठेवला. ही घटना कल्याण पूर्वेतील कर्पेवाडी येथील न्यू जिमी बाग येथे घडली..शनिवारी हत्येचा खुलासा करताना कल्याणचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त कल्याणजी घाटे म्हणाले, की लताबाई नाथा गांगुर्डे (वय ६०) हिने तिचा जोडीदार जगदीश महादेव म्हात्रे यांच्यासोबत मिळून १ जानेवारीच्या रात्री सून रूपाली विलास गांगुर्डे (वय ३५) हिची लोखंडी रॉडने हत्या केली. त्यांनी पोलिसांना दिशाभूल करण्यासाठी बेपत्ता असल्याचा बनाव केला. .Mumbai: प्रचार रॅली आली आमने-सामने, भाजप-काँग्रेसच्या गटात हाणामारी आणि दगडफेक.पोलिसांनी तिला बेवारस मृतदेहाचा फोटो दाखवला तेव्हा लताबाईंनी तिच्या सुनेला ओळखले. महात्मा फुले पोलिसांनी या हत्येचा तपास केला असता, पैशासाठी आणि सरकारी नोकरीसाठी सुनेची हत्या करण्यात आल्याचा धक्कादायक खुलासा समोर आला..पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, रुपालीचा पती विलास गांगुर्डे रेल्वेत काम करीत होता. सप्टेंबर २०२५मध्ये त्याचे निधन झाले. पतीच्या मृत्यूनंतर रूपालीला अंदाजे १० लाख रुपये वारसा मिळाले. सासू लताबाई यांचे लक्ष या पैशावर होते. विलासच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर तिचा नातू वंश याला रेल्वेत नोकरी मिळवून द्यायची होती. .BMC Election: बंडखोरी थोपवण्यात भाजप अपयशी! भांडुप, विक्रोळीतील दोन बंडखोर शिवसेनेविरोधात लढणार .तथापि, रूपालीने अल्पवयीन असल्याने तिने स्वतः नोकरीसाठी अर्ज केला. यामुळे संतप्त झालेल्या सासूने तिच्या सुनेचा खून करण्याचा कट रचला आणि तिच्या साथीदारासह १ जानेवारीच्या रात्री तिची हत्या केली. पोलिसांनी लताबाई आणि तिचा साथीदार जगदीश म्हात्रे यांना खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.