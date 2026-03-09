मुंबई

Crime: शेजाऱ्याकडून नऊ वर्षांच्या मुलाला मारहाण! ‘टकला अंकल’ म्हटल्याचा राग, पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल; ठाण्यात काय घडलं?

Thane Crime News: ‘टकला अंकल’ म्हटल्याचा रागात शेजाऱ्याने नऊ वर्षांच्या मुलाला मारहाण केली. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृतसेवा
ठाणे : कोलशेत परिसरात ‘टकला अंकलने पाईप लावला आहे’ असे लहान मुलाने म्हटल्यामुळे शेजाऱ्याने नऊ वर्षांच्या मुलाला मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

