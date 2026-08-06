मुंबई

Thane Crime: नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला यंत्रणांचा धाक दाखवून ८ कोटींची मागणी, खंडणीप्रकरणी तिघांना अटक

Thane Extortion Case: ठाणे येथील एका नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाकडून आठ कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न झाल्याचा प्रकार समोर आला. याप्रकरणी ठाणे गुन्हे शाखेने त्रिकूटाला अटक केली.
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Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : कळवा येथील एका नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाकडून आठ कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याa त्रिकूटाला ठाणे गुन्हे शाखेने सापळा रचून १० लाख रुपयांचा पहिला हप्ता घेताना अटक केली. त्यांना ७ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.

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