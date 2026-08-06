Thane Crime: नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाला यंत्रणांचा धाक दाखवून ८ कोटींची मागणी, खंडणीप्रकरणी तिघांना अटक

ठाणे : कळवा येथील एका नामांकित बांधकाम व्यावसायिकाकडून आठ कोटी रुपयांची खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याa त्रिकूटाला ठाणे गुन्हे शाखेने सापळा रचून १० लाख रुपयांचा पहिला हप्ता घेताना अटक केली. त्यांना ७ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कळवा येथील बांधकाम व्यावसायिकाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. केशव हाइट्स इमारतीच्या मूळ मालकाच्या मृत्यूनंतर झालेल्या नोटरी व्यवहाराच्या आधारे त्रिकूटाने तक्रारदारांना विविध केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन कारवाईत अडकवण्याची धमकी देत होते. ही कारवाई थांबवण्यासाठी आणि दाखल केलेल्या तक्रारी मागे घेण्यासाठी त्या त्रिकूटाने प्रथम साडेचार कोटी, त्यानंतर संपूर्ण प्रकरण 'निकाली काढण्यासाठी' आणखी चार कोटी रुपयांची मागणी केली होती..तक्रारीची दखल घेत गुन्हे शाखा, घटक-१चे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अमोल वालझाडे यांच्या पथकाने सापळा रचला. ३० जुलैला कळवा येथील केशव हाइट्समधील कार्यालयात पहिला हप्ता म्हणून १० लाख रुपये घेताना संतोष मनोहर बावडेकर (वय ४७), सिद्धेश हरिश्चंद्र बेंडकोळी (३५) आणि इम्तियाज इलियास मोमीन (३१) यांना अटक करण्यात आली..Mumbai Metro: मेट्रो-५ प्रकल्पाला अखेर गती! भोईरवाडी-उल्हासनगरसाठी एमएमआरडीएच्या निविदा.न्यायालयाने त्या तिन्ही आरोपींना ७ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या खंडणी रॅकेटमध्ये आणखी कोणी सहभागी आहे का, तसेच अशा प्रकारे इतरांनाही धमकावण्यात आले होते का, याचा तपास ठाणे गुन्हे शाखेचे पोलिस करीत आहेत..Mumbai News: लोकलमधून उतरताना तोल गेला, तरुणीला पाहताच महिला टीसी देवदूतासारखी धावत आली अन्...; डोंबिवली स्थानकात काय घडलं? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.