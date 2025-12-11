मुंबई

Thane Drug Reizure : ठाण्यात अमली पदार्थांचा कोट्यवधींचा साठा जप्त; तरुणाईला वाचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची निर्णायक मोहीम

Narcotics control Maharashtra : ठाण्यात कोकेन, गांजा, चरससह ८.२४ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त; जिल्हा प्रशासनाने तरुणाईतील वाढत्या अमली पदार्थांच्या सेवनावर नियंत्रण आणण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली.
ठाणे : कोकेन, गांजा, चरस, एमडी पावडर, कफ सिरप बॉटल्स, नशेच्या गोळ्यांसह विविध अमली पदार्थांचा काळा धंदा ठाण्यात तेजीत असल्याचे पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे. या पदार्थांचा वेढा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला असून, तरुणाईमध्ये वाढते सेवन चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे ठाण्याला अमली पदार्थमुक्त बनवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे.

