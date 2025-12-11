Thane Drug Reizure : ठाण्यात अमली पदार्थांचा कोट्यवधींचा साठा जप्त; तरुणाईला वाचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची निर्णायक मोहीम

ठाणे : कोकेन, गांजा, चरस, एमडी पावडर, कफ सिरप बॉटल्स, नशेच्या गोळ्यांसह विविध अमली पदार्थांचा काळा धंदा ठाण्यात तेजीत असल्याचे पुन्हा एकदा उघडकीस आले आहे. या पदार्थांचा वेढा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालला असून, तरुणाईमध्ये वाढते सेवन चिंतेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे ठाण्याला अमली पदार्थमुक्त बनवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. .तरुण पिढीमध्ये वाढत्या अमली पदार्थांच्या वापरावर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय नार्को समन्वय केंद्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी (ता. ९) निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. संदीप माने यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. या कालावधीत झालेल्या कारवाईने ठाण्याला अमली पदार्थांचा वेढा घट्ट असल्याचे उघडकीस आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ठाणे शहरात नोव्हेंबरमध्ये आठ कोटी २४ लाख ४९ हजारांचा अमली पदार्थांचा मुद्देमाल जप्त करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Shrirampur Crime: 'श्रीरामपूरमध्ये तरुणावर जीवघेणा हल्ला'; हरेगाव फाटा परिसरातील घटना, चौघांविरुद्ध गुन्हा !.या बैठकीला पोलिस आयुक्त कार्यालय, मिरा-भाईंदर, नवी मुंबई, औद्यौगिक सुरक्षा कार्यालय, कल्याण, ठाणे, जिल्हा आरोग्य कार्यालय, जिल्हा शिक्षण विभाग (प्राथमिक व माध्यमिक), शिक्षण अधिकारी, ठाणे, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर व कल्याण महापालिका, जिल्हा समाजकल्याण कार्यालय, जिल्हा कृषी अधीक्षक, उपवन संरक्षक कार्यालय अशा विविध विभागातील अधिकारी उपस्थित होते..कंपन्यांची तपासणीठाणे पोलिस दलाकडून नोव्हेंबरमध्ये ठाणे शहर, मिरा-भाईंदर, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई या भागातील विविध ठिकाणी असलेले ४८ गोडाऊन, ५२ कंपन्या, २० व्यसनमुक्ती केंद्रे, ८३ फार्महाउस, ७० रासायनिक कारखाने, ११२ बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या तपासण्या केल्याची माहिती देण्यात आली..येथे संपर्क साधाअमली पदार्थविरोधी मोहीम अधिक तीव्र व्हावी, यासाठी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अमली पदार्थांच्या गैरव्यवहाराबद्दल नागरिकांनी १९३३ या मदत क्रमांकावर माहिती द्यावी, असे आवाहन केले आहे..८.२४ लाख माल जप्त२९ लाख मिरा-भाईंदरमध्येनवी मुंबई १.५१ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.