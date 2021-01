हाहाकार उडवणाऱ्या कोरोनाचा ठाण्यातून काढता पाय; रुग्णदुपटीचा कालावधी 889 दिवसांवर

ठाणे ः मागील काही महिन्यापासून हाहाकार उडवून देणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या ठाणे पालिका हद्दीत नियंत्रणात येताना दिसत आहे. ठाणे पालिका क्षेत्रात 31 डिसेंबरला रुग्ण दुपटीचा कालावधी 889 दिवसांवर गेला आहे. ठाणेकारांसाठी ही दिलासादायक बाब म्हणावी लागेल. ठाण्यात कोरोना रुग्णांची संख्या डिसेंबर महिन्यापासून अटोक्‍यात येत असल्याचे चित्र आहे. मागील 15 दिवसांपूर्वी कोरोना रुग्ण दुपटीचा कालावधी 431 दिवसांवर होता तो आता 31 डिसेंबरला 889 दिवसांवर पोहोचला आहे. तर कोरोना रुग्णांची संख्या 300 वरून 100 च्या आसपास आली आहे. तसेच शहरात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण देखील उल्लेखनीय असून हा दर 96.25 टक्के असा आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा ठाणे पालिका हद्दीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून शहरात तीन महिन्यांपुर्वी कोरोना चाचण्यांची संख्या पाच हजाराहून अधिक करण्यात आली. त्यामध्ये सुरुवातीला दररोज 300 ते 400 रुग्ण आढळून येत होते. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून रुग्ण संख्येत घट झाली आहे. आता रोज 80 ते 115 रुग्ण आढळून येत आहेत. महापालिका क्षेत्रात आतापर्यंत आठ लाख 37 हजार 723 कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या असून या सर्व चाचण्यांचे अहवाल पालिकेला प्राप्त झाले आहेत. या चाचण्यांमध्ये आतापर्यंत 55 हजार 321 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यापैकी 53 हजार 248 रुग्ण आतापर्यंत बरे होऊन घरी परतले आहेत. त्याचे प्रमाण 96.25 टक्के इतके आहे. तसेच शहरात आतापर्यंत एक हजार 247 रुग्ण मृत पावले आहेत. त्याचबरोबर शहरात केवळ आजच्या घडीला प्रत्यक्ष उपचार घेणाऱ्यांची संख्या 826 एवढी आहे. ग्लोबल कोव्हिड सेंटरमध्ये आता बहुसंख्य रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. येत्या काही दिवसात हे प्रमाण आणखी खाली आणण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न आहेत. संचारबंदी झुगारून नववर्षाचा जल्लोष; अलिबागच्या समुद्र किनाऱ्यावर गर्दी 235 जणांचा शोध लागला -

दरम्यान, रुग्ण दुपटीचा कालावधी हा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात 299 दिवसांवर होता. परंतु 31 डिसेंबर अखेर रुग्ण दुपटीचा कालावधी हा 899 दिवसांवर जाऊन पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे युरोपीयन देशातून आलेल्या 235 जणांचा शोध लागला असून त्यातील काही जण पुन्हा ब्रिटनला गेले असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे. परंतु, आता त्याची देखील फारशी भीती नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. In Thane The duration of the corona doubling was 889 days the number of patients decreased ----------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

Web Title: In Thane The duration of the corona doubling was 889 days the number of patients decreased