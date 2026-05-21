Thane Fire Incident : ठाणे हादरले ! गावदेवी मार्केटमध्ये भीषण आग, अग्निशमन जवानांसह सुरक्षारक्षकाचा होरपळून मृत्यू

ठाणे येथील गावदेवी प्रभाग समिती कार्यालयाजवळील गावदेवी भाजी मार्केटमध्ये आज पहाटे सुमारे ३:४३ वाजता भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत ठाणे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलातील एक जवान आणि एका सुरक्षारक्षकातचा जवानांचा मृत्यू झाला असून दोन जवान जखमी झाले आहेत..या दुर्घटनेत काळू शंकर गाडेकर (वय ५३ वर्षे), ठाणे महानगरपालिका आरक्षक (सुरक्षारक्षक) तर सागर शिंदे (वय ४३ वर्षे), ठा. म. पा. अग्निशमन केंद्र, स्थानक अधिकारी यांचा मृत्यू झाला असून सुजित पष्टे (वय ४५ वर्षे), ठा. म. पा. अग्निशमन केंद्र, स्थानक अधिकारी,समीर जाधव (वय ४० वर्षे), ठा. म. पा. अग्निशमन केंद्र, तांडेल हे जखमी झाले आहेत. दोन्ही जखमींना तातडीने छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा येथे दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..घटनेची माहिती मिळताच ठाणे अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या, जंबो वॉटर टँकर, वॉटर टँकर, दोन रेस्क्यू वाहने आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान आणि महानगरपालिकेच्या रुग्णवाहिका देखील उपस्थित आहेत. अग्निशमन जवान आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथक आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत..आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घटनास्थळी अग्निशमन दल आणि पोलिसांकडून तपास सुरू असल्याची माहिती आहे. आगीमुळे भाजी मार्केटमधील दुकानांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, आगीचे प्रमाण आणि नुकसानीचे सविस्तर मूल्यांकन सुरू आहे.