मुंबई

Weather Update: हुडहुडी ओसरली! ठाण्यात तापमानाचा पारा ३५ अंशांवर; पुढील ३-४ दिवसांचा उकाड्याचा अलर्ट

Thane Heat Temperature: ऐन हिवाळ्यात ठाण्यात तापमान ३५ अंशांवर पोहोचले आहे. अशातच पुढील काही दिवसांत आणखी वाढ होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.
Thane Heat Temperature

Thane Heat Temperature

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे शहर : ऐन हिवाळ्यात ठाण्यात मागील दोन दिवसांपासून उकाडा जाणवत आहे. मागील दोन दिवसांपासून ठाण्यात कमाल तापमान ३५ अंशांवर पोहोचल्याने नागरिकांना उष्म्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. पुढील तीन-चार दिवसांत त्यात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Weather
Weather Department
weather updates
Maharashtra weather update
Heatwave

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com