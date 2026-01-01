मुंबई

Kalyan Dombivli Election : आमदारांच्या मुलाचा बिनविरोध विजय; कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना शिंदे गटाची घोडदौड वेगात!

Shiv Sena Shinde : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत आमदार राजेश मोरे यांच्या पुत्राचा बिनविरोध विजय शिवसेनेची ताकद दाखवणारा ठरला आहे. सलग बिनविरोध निकालांमुळे शहरातील राजकीय समीकरणे महायुतीच्या बाजूने झुकत असल्याचे चित्र आहे.
Shiv Sena Shinde Faction Strengthens Hold in Kalyan Dombivli

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गट आपली ताकद सातत्याने दाखवत असून, आता या विजयाला घरातून मिळालेल्या पाठबळाचा राजकीय अँगलही लाभला आहे. प्रभाग क्रमांक 28 मधून शिवसेनेचे उमेदवार हर्षल राजेश मोरे हे बिनविरोध विजयी झाले असून, ते कल्याण ग्रामीणचे विद्यमान आमदार राजेश मोरे यांचे पुत्र असल्याने या विजयाला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

