Kalyan Dombivli Election : आमदारांच्या मुलाचा बिनविरोध विजय; कल्याण-डोंबिवलीत शिवसेना शिंदे गटाची घोडदौड वेगात!

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेना शिंदे गट आपली ताकद सातत्याने दाखवत असून, आता या विजयाला घरातून मिळालेल्या पाठबळाचा राजकीय अँगलही लाभला आहे. प्रभाग क्रमांक 28 मधून शिवसेनेचे उमेदवार हर्षल राजेश मोरे हे बिनविरोध विजयी झाले असून, ते कल्याण ग्रामीणचे विद्यमान आमदार राजेश मोरे यांचे पुत्र असल्याने या विजयाला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे..याआधी प्रभाग क्रमांक 24 मधून रमेश म्हात्रे, विश्वनाथ राणे आणि वृषाली जोशी हे शिवसेनेचे तीन उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले होते. त्यात आता आमदारांच्या मुलाच्या विजयाची भर पडल्याने शिवसेनेच्या बिनविरोध विजयी नगरसेवकांची संख्या चारवर पोहोचली आहे. निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच असे सलग बिनविरोध निकाल लागणे, हे शिवसेनेच्या संघटनात्मक ताकदीचे आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभावी राजकीय व्यवस्थापनाचे द्योतक मानले जात आहे..Premium|Nagar Parishad Election Results : महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकशाहीची पुनर्स्थापना, महायुतीला मोठे यश.विशेष म्हणजे, आमदार राजेश मोरे यांच्या मतदारसंघात त्यांच्या पुत्राचा बिनविरोध विजय हा केवळ कौटुंबिक राजकारणापुरता मर्यादित नसून, तो स्थानिक कार्यकर्त्यांवरील पकड, विश्वासार्ह नेतृत्व आणि शिवसेनेच्या मजबूत नेटवर्कचे प्रतिबिंब असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. विरोधकांकडून उमेदवार न उभे राहणे किंवा माघार घेणे, हे या प्रभागातील शिवसेनेची पकड किती भक्कम आहे, याचे स्पष्ट संकेत देत आहे. या विजयामुळे शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा उत्साह असून, शहरभर जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांमध्ये मात्र या घडामोडींमुळे अस्वस्थता वाढल्याचे चित्र आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत आणखी काही प्रभागांमध्येही शिवसेनेचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकूणच, आमदारांच्या मुलाच्या बिनविरोध विजयामुळे कल्याण-डोंबिवलीतील शिवसेनेची विजयी घोडदौड अधिक वेग घेत असून, महापालिकेतील सत्तासमीकरणे आता स्पष्टपणे महायुतीच्या बाजूने झुकत असल्याचे चित्र राजकीय निरीक्षकांकडून मांडले जात आहे..आईचा आनंदआमदार मोरे यांच्या पत्नी व माजी नगरसेविका भारती मोरे यांना मुलगा हर्षल याच्या विजयाने आनंद झाला आहे. पक्षातील वरिष्ठ उपमुख्यमंत्री शिंदे व खासदार डॉ. शिंदे यांचे विशेष मार्गदर्शन आणि त्यांचे सहकार्य यामुळे हा विजय मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.