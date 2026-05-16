Thane Traffic: ठाणेकरांनो लक्ष द्या! 'हा' रस्ता २०२७ पर्यंत बंद; कोणत्या वेळेत वाहतूक सुरू राहणार?

ठाणे: ठाणे वाहतूक पोलिसांनी कासारवडवली परिसरात महत्त्वाची वाहतूक बंदी जाहीर केली आहे. बोरिवली बोगदा प्रकल्पाच्या कामामुळे ही तात्पुरती बंदी लागू करण्यात आली आहे. वाहतूक उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हिलक्रेस्ट सोसायटी, मुल्ला बाग ते नीलकंठ ग्रीन या मार्गावर वाहतुकीचे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत..बोगदा प्रकल्प आणि कामाचे स्वरूपमुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत मेगा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून बोरिवली बोगदा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी यंत्रसामग्री आणि इतर साहित्य उतरवण्याचे काम सुरू असल्याने रस्त्यावरील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे..बंदीची मुदत आणि वेळही बंदी १६ मे २०२६ रोजी पहाटे १२.०१ वाजल्यापासून लागू होणार असून, १५ मे २०२७ पर्यंत कायम राहणार आहे. दररोज पहाटे १२.०१ ते सकाळी ६.०० आणि दुपारी १२.०० ते संध्याकाळी ६.०० या वेळेत ही बंदी लागू राहील. या कालावधीत हिलक्रेस्ट सोसायटी, मुल्ला बाग येथून नीलकंठ ग्रीनकडे जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना सत्य शंकर सोसायटीसमोर प्रवेश बंद राहील..पर्यायी मार्गाची व्यवस्थावाहनचालकांना वैकल्पिक मार्गाने गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचता यावे, यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. सत्य शंकर सोसायटीजवळून नीलकंठ ग्रीन ते मुल्ला बाग या दिशेने बॅरिकेड केलेल्या मार्गाने वाहने वळवली जातील. त्यामुळे वाहतुकीत काहीसा विलंब होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी पुरेसा वेळ घेऊन प्रवास करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..अत्यावश्यक सेवांना सूटवाहतूक पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, पोलिस वाहने, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, ग्रीन कॉरिडोर, ऑक्सिजन गॅस वाहने आणि इतर अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या वाहनांना या निर्बंधातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. या वाहनांना नेहमीप्रमाणे मार्ग उपलब्ध राहील.ठाणे वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना या बदलाची माहिती घेऊन प्रवासाचे नियोजन करण्याचे आवाहन केले आहे. बोगदा प्रकल्पामुळे भविष्यात दीर्घकालीन सुविधा मिळणार असल्याने नागरिकांनी या तात्पुरत्या अडचणीचा समजूतदारपणे स्वीकार करावा, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.