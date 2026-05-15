कल्याण-डोंबिवलीत आरोग्य क्षेत्रात मोठी झेप! अत्याधुनिक ५०० खाटांचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारणार, केडीएमसीचा निर्णय

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवलीतील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी महापालिकेच्या दोन प्रमुख रुग्णालयांचा पुनर्विकास करून त्याठिकाणी अत्याधुनिक ५०० खाटांची मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहे. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत केडीएमसी मुख्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला..कल्याणमधील रुक्मिणीबाई रुग्णालय आणि डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयाचा ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटलच्या धर्तीवर पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी सल्लागार नियुक्त करून नियोजन करण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. डोंबिवलीत उभारण्यात येत असलेल्या कर्करोग रुग्णालयाचे काम वेगाने सुरू असून पुढील वर्षापासून ते नागरिकांच्या सेवेत दाखल होईल, अशी माहितीही शिंदे यांनी दिली..या वेळी आयुक्त अभिनव गोयल, महापौर हर्षाली चौधरी, स्थायी समिती सभापती मल्लेश शेट्टी यांच्यासह अधिकारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत शहरातील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला..२७ गावांचा पाणीप्रश्न सुटणार!कल्याण ग्रामीणमधील २७ गावांचा पाणीप्रश्न पुढील सहा महिन्यांत अमृत योजनेअंतर्गत कायमस्वरूपी मार्गी लागणार आहे. वाढीव अंदाजपत्रक आणि प्रलंबित जलजोडणी कामांमुळे अतिरिक्त ५० कोटी रुपयांची आवश्यकता निर्माण झाली होती. ही रक्कम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजूर केली. याशिवाय केडीएमसीही ५० कोटी देणार असल्याने या प्रकल्पासाठी एकूण १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जलवाहिन्यांची जोडणी, पाण्याच्या टाक्यांचे काम आणि वितरण व्यवस्था मजबूत केली जाणार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यासाठी केडीएमसीने २६८ कोटी रुपयांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केल्याचे या वेळी सांगण्यात आले..रिंगरोड प्रकल्पाला गतीशहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी रिंग रोड प्रकल्पालाही गती देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. प्रकल्पाच्या आठही टप्प्यांचा आढावा घेण्यात आला. तिसऱ्या टप्प्यातील जमीन संपादन पूर्ण झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यासाठी एमएमआरडीएच्या नव्या आराखड्यामुळे प्रकल्पाला गती मिळेल, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला..डोंबिवलीतही सॅटिस?मुंबई आणि ठाण्याच्या धर्तीवर कल्याण-डोंबिवलीत क्लस्टर पुनर्विकास योजना राबविण्याचाही केडीएमसी विचार करीत आहे. यासाठी महापौर लवकरच ठाण्यातील क्लस्टर प्रकल्पांचा अभ्यास दौरा करणार असल्याचे सांगण्यात आले. कल्याणमधील सॅटिस प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर डोंबिवली पूर्वेसाठीही तत्सम प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.