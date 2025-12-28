Thane News: मुरबाडची ‘म्हसा यात्रा’ ३ जानेवारीपासून! कोट्यवधींची उलाढाल; चोख पोलीस बंदोबस्त अन् ड्रोनची नजर

मुरबाड : ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात मोठी आणि २२६ वर्षांची प्रदीर्घ ऐतिहासिक परंपरा लाभलेली ‘मुरबाड-म्हसा यात्रा’ ३ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. पौष पौर्णिमेच्या मुहूर्तावर भरणारी ही यात्रा राज्यातील ग्रामीण जीवन आणि अर्थकारणाचा अविभाज्य भाग मानली जाते. १० दिवस चालणाऱ्या या यात्रेत यंदाही कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित असून, प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. .खामलिंगेश्वर (म्हसोबा) देवस्थानातील या यात्रेत कोरावळे गावातील मानाच्या काठीला विशेष महत्त्व आहे. म्हसोबा भक्त धाऊ विठू हुकमाळी आणि शिवाजी हरी धुमाळ हे आपली मानाची काठी घेऊन मंदिरात उभे राहतात. ही परंपरा आजही तितक्याच श्रद्धेने जपली जाते. यात्रेचे मुख्य आकर्षण म्हणजे बैल बाजार होय..Mumbai News: दिव्यांग शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामकाजाचे आदेश; शिक्षक संघटनाची नाराजी.येथे खिल्लारी व देशी गाय-बैलांची मोठी विक्री होते. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि राजस्थान, गुजरातसारख्या राज्यांतूनही व्यापारी व भाविक मोठ्या संख्येने येतात. बैल बाजारासोबतच घोंगड्यांचा बाजार, कृषी अवजारे, मातीची भांडी आणि संसाराला लागणाऱ्या वस्तूंची मोठी खरेदी-विक्री येथे होते..सुरक्षेसाठी ३५० पोलिसांचा फौजफाटायात्रेच्या सुरक्षेसाठी ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. संपूर्ण यात्रेवर दोन ड्रोन आणि ४० ते ४५ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर असेल. २० पोलिस अधिकारी, आरसीपी पथक, होमगार्ड आणि स्वयंसेवकांसह एकूण ३५० कर्मचारी तैनात असतील. महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष महिला अधिकारी व अंमलदारांचे दामिनी पथक तैनात करण्यात आले आहे..Dombivli Water Supply: डोंबिवलीचा पाणीपुरवठा १२ तास बंद, कधी अन् का? जाणून घ्या....प्रशासकीय नियोजनमुरबाड-कल्याण महामार्गावर ब्रिजचे काम सुरू असल्याने मुरबाड तीन हात नाका येथील वाहतूक एमआयडीसीमार्गे वन वे करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाने कल्याण, मुरबाड, कर्जत आणि शहापूर आगारातून विशेष जादा बस सोडल्या आहेत. म्हसा उपकेंद्रात २४ तास डॉक्टरांची सुविधा उपलब्ध असेल आणि अग्निशमन दलाचे बंब तैनात राहतील. म्हसा ग्रामपंचायतीतर्फे दररोज औषध फवारणी, १५० एलईडी दिवे आणि फिरत्या प्रसाधनगृहांची व्यवस्था करण्यात आली आहे..यात्रेत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आम्ही आरसीपी पथक आणि अतिरिक्त पोलिस बळासह सज्ज आहोत.- दादासाहेब एडके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, मुरबाड.Mumbai News: ९०७ हॉटेल, पब, बार, क्लबची झाडाझडती; अग्निशमन दलाकडून आस्थापनांवर कारवाईचा बडगा .भाविकांच्या सुविधेसाठी पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाची संपूर्ण तयारी ग्रामपंचायतीने केली आहे.- जया घागस, सरपंच- नंदकुमार गोरले, ग्रामविकास अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.